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La investigación por la muerte de una bebé recién nacida hallada dentro de una bolsa de basura en el barrio Güemes tuvo una novedad central: la única mujer que permanecía detenida recuperó la libertad luego de que el Juzgado de Instrucción N.º 1 dispusiera su falta de mérito.

La confirmación fue realizada en exclusiva ante La Opinión Austral por los abogados defensores Leandro Muñoz y Elías Corvalán, quienes recibieron a este medio en su estudio jurídico de Caleta Olivia.

“Hemos logrado la falta de mérito. Hoy nuestra clienta está libre”, confirmó Muñoz durante la entrevista.

El abogado sostuvo que la resolución representa, a criterio de la defensa, la materialización del principio de presunción de inocencia y aseguró que siempre estuvo convencido de que su representada era inocente.

La defensa confirmó la libertad

Muñoz explicó que durante los últimos días se produjo prueba en el marco de la investigación y destacó el trabajo realizado junto con su colega.

“Yo estaba convencido de la inocencia. Ese convencimiento estaba basado en todo el trabajo que habíamos realizado, en toda la prueba que se había producido”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que la causa continúa en etapa de investigación y que la defensa evitará brindar detalles que puedan interferir con el avance de las actuaciones judiciales.

Tapa de La Opinión Austral, del jueves 17 de septiembre del 2026.

“Nosotros no vamos a hablar de la causa, porque la causa se sigue investigando. Sería irresponsable e negligente hablar de ello”, señaló.

En ese sentido, Muñoz destacó tanto el trabajo del Juzgado de Instrucción como el de la defensa y remarcó que todavía resta determinar qué ocurrió con la recién nacida.

“Nuestra clienta goza de libertad”

El abogado también contó cómo se encuentra actualmente la mujer luego de los días que permaneció privada de su libertad.

Según explicó, una vez notificada de la resolución judicial, pudo reencontrarse con su familia.

“Tuvo su momento para estar con su familia. Ella es una mujer de bien, es una gran persona”, expresó Muñoz.

Y agregó: “Nuestra clienta goza de libertad. Está muy contenta, está muy emocionada”.

El defensor sostuvo además que la resolución fue resultado del trabajo conjunto con Corbalán y agradeció especialmente la labor de su colega.

La carpa montada por personal de la Policía de Santa Cruz. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El otro abogado: “Aportamos elementos objetivos”

Por su parte, el abogado Elías Corvalán también dialogó con La Opinión Austral y destacó que se trata de una investigación especialmente sensible para la comunidad de Caleta Olivia.

“Estamos ante una causa muy sensible para toda la comunidad y estamos comprometidos junto a mi colega, el doctor Leandro Muñoz, para que se sepa la verdad”, afirmó.

Asimismo, Corvalán explicó “Hemos aportado elementos objetivos a la causa para que el juzgado disponga la falta de mérito de nuestra defendida y ayer se dispuso su libertad”, confirmó.

Al igual que Muñoz, evitó brindar precisiones sobre las pruebas incorporadas y las distintas hipótesis que se investigan.

El doctor Elías Corvalan. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La investigación continúa

El caso se inició el 7 de septiembre, cuando vecinos del barrio Güemes encontraron el cuerpo sin vida de una bebé recién nacida dentro de una bolsa de nylon colocada en un canasto de residuos.

A partir del hallazgo, la investigación avanzó con distintas medidas judiciales, entre ellas allanamientos realizados en el sector, secuestro de elementos y toma de muestras para estudios genéticos.

La mujer había sido detenida luego de los procedimientos realizados en el barrio y permaneció a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 mientras avanzaba la investigación.

La mujer quedó detenida en la Comisaría Cuarta. Arriba la carpa montada por la Policía Científica para preservar el cuerpo de la beba. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Ahora, con la falta de mérito y su liberación, la causa continúa abierta y la Justicia deberá avanzar con las medidas pendientes para establecer las circunstancias en las que murió la recién nacida.

Desde la defensa remarcaron que continuarán a disposición del juzgado para aportar los elementos que sean necesarios para el esclarecimiento del caso.