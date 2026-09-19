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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recibió en Caleta Olivia la locomotora que se sumará a las tareas iniciadas con la recuperación de la traza Jaramillo–Fitz Roy y a los distintos trabajos técnicos desarrollados durante los últimos meses. La planificación provincial contempla avanzar progresivamente sobre el histórico corredor Puerto Deseado–Las Heras, recuperando distintos sectores de la infraestructura existente.

En este marco, el mandatario provincial dialogó con la prensa y destacó que “es un día histórico, rodeado de emociones, de muchos sentimientos. Esto es un compromiso de la política de muchos años. Hace unos meses atrás, justamente en Jaramillo, junto a la Comisionada de Fomento y autoridades provinciales, nosotros anunciamos que esto iba a ser una realidad. Ha costado muchísimo y este es un primer paso (…) Esto es una locomotora de carga. Hay dos vagones más que estamos reparando en Buenos Aires y que próximamente estarán acá”.

Asimismo, adelantó que actualmente está en marcha la construcción de un tren con sistema dual que será utilizado para el turismo. “Eso es cero kilómetro. Realmente es emocionante. Es una apuesta muy fuerte, no solamente a recuperar lo que fue gran parte de nuestra hermosa historia como provincia y país, cuando nuestra economía se movía arriba de los rieles. Esto es una apuesta fuerte al turismo, a las posibilidades que podemos desarrollar en nuestra provincia”, dijo.

Vidal sostuvo que, si bien fue una iniciativa “objeto de crítica”, se considera “una persona que se anima a soñar”. En ese sentido, recalcó: “Estoy totalmente convencido de que cuando hay ganas de trabajar, hay convicción y esfuerzo mutuo de los equipos y la comunidad, las cosas se pueden lograr”.

A su vez, mencionó el acompañamiento de la empresa estatal FOMICRUZ: “Este proyecto viene acompañado con la empresa del Estado FOMICRUZ. Recuperamos Yacimiento Las Lajas, estamos cortando piedra y esa piedra se va a utilizar o va a ser parte de cada uno de los edificios que va ligado a este proyecto turístico, donde se hace una apuesta muy fuerte a la producción, al trabajo y a la conectividad”.

La recuperación del ramal busca vincular infraestructura ferroviaria con actividades turísticas y productivas.

“Para fines de diciembre las vías del tren tienen que estar reparadas”

Consultado sobre la posibilidad de recuperar otros ramales, comentó: “Se está trabajando. YCRT tiene que terminar una parte de 20 kilómetros, más que nada con la instalación de unos bulones, pero en los próximos días ya comenzamos y no paramos hasta terminar la reparación total hasta la localidad de Las Heras, esto hablando de las vías del tren. El primer paso fundamental va a ser la puesta turística”.

Seguidamente, señaló que “para fines de diciembre las vías del tren tienen que estar totalmente reparadas, o por lo menos la mayor parte. Para los primeros meses del próximo año, ya hay que tener el nuevo tren turístico”.

En la misma línea, manifestó: “Esto es parte fundamental de la historia de nuestra provincia. Hay muchos vecinos que recuerdan con emoción todavía lo que significaba ver recorrer el tren de la zona norte, de Deseado a la localidad de Las Heras. Alguien hoy mencionaba: bueno, son 20 kilómetros. No son 20 kilómetros: la primera etapa son 283 kilómetros de vías de tren que tenemos desde Puerto Deseado hasta la localidad de Las Heras”.

En ese aspecto, sostuvo que “si antes se pudo hacer, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora, que realmente queremos apostar a la producción, al trabajo, al desarrollo?”. También lamentó que “en nuestro país jamás se tendrían que haber sacado los trenes como método de transporte, como método de conectividad o como método para fortalecer la economía. Es parte de nuestra historia, de nuestro pasado”.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador hizo hincapié en que las vías serán reparadas con mano de obra local: “Estamos hablando con el sindicato de la construcción, con la UOCRA. También seguramente vamos a generar más trabajo con algunos organismos del Estado. Es un puntapié inicial para algo que nosotros sabemos perfectamente que va a generar beneficios para Santa Cruz, pero además es otra mirada: es apostar a esa diversidad productiva que necesitamos en la provincia, es salir de lo mismo que siempre genera los mismos resultados, es tener otro tipo de posibilidades”.

“Compromiso cumplido nuevamente”

La locomotora incorporada es una diésel-eléctrica ALCO RSD-35, serie DL-535, una unidad multipropósito equipada con seis ejes motrices. Cuenta con 14,92 metros de largo, 2,74 metros de ancho y 3,71 metros de altura. Su peso en orden de marcha alcanza las 79,2 toneladas. La configuración incluye dos bogies de tres ejes motrices y una carga máxima de 13,2 toneladas por eje, características que permiten su utilización en ramales y vías secundarias. A su vez, dispone de una capacidad de 2.270 litros de combustible y pertenece a una línea de locomotoras ALCO que tuvo una amplia presencia en el sistema ferroviario argentino.

A propósito de la llegada de la formación, Vidal valoró el traslado de la unidad: “No se dan una idea la travesía que fue para estos conductores del transporte mover este equipamiento, que partió de Córdoba a Bahía Blanca y de Bahía Blanca (a la zona norte de Santa Cruz) el lunes a la mañana. Hoy, recién a las 11:30 horas, antes del mediodía, estaba esta locomotora en Astra, kilómetro 20. Miren todas las horas que demoraron para llegar hasta este lugar”.

Precisó que el próximo lunes se desarrollará un acto en Jaramillo y expresó: “Ojalá que en todas las provincias suceda exactamente lo mismo. Esto es muy bueno”. Para cerrar, subrayó: “Esto es parte de nuestra historia, es parte del reclamo de muchos de nuestros vecinos, es parte de lo que se tendría que haber hecho hace muchos años. No se hizo, lo estamos haciendo hoy. Compromiso cumplido nuevamente”.

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