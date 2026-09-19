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El proyecto de reactivación ferroviaria que impulsa el Gobierno de Santa Cruz en la zona norte avanza con la inminente llegada de una locomotora que será incorporada a las próximas etapas de trabajo sobre el histórico corredor. La unidad se sumará a las tareas iniciadas con la recuperación de la traza Jaramillo–Fitz Roy y a los distintos trabajos técnicos desarrollados en los últimos meses.

“Su llegada representa una nueva instancia dentro del proceso iniciado en el histórico ramal, después de los trabajos de reacondicionamiento de vías, los relevamientos técnicos y las primeras pruebas operativas realizadas durante este año”, aseguro el Ejectivo Provincial mediante un comunicado.

Se trata de una locomotora diésel-eléctrica ALCO RSD-35, serie DL-535, una unidad multipropósito equipada con seis ejes motrices. Cuenta con 14,92 metros de largo, 2,74 metros de ancho y 3,71 metros de altura. Su peso en orden de marcha alcanza las 79,2 toneladas.

La configuración incluye dos bogies de tres ejes motrices y una carga máxima de 13,2 toneladas por eje, características que permiten su utilización en ramales y vías secundarias. Además, dispone de una capacidad de 2.270 litros de combustible y pertenece a una línea de locomotoras ALCO que tuvo una amplia presencia en el sistema ferroviario argentino.

Recuperación de la traza

Uno de los principales avances del proyecto en 2026 se produjo en el tramo Jaramillo–Fitz Roy, donde se ejecutaron trabajos sobre la infraestructura y posteriormente comenzaron las pruebas técnicas.

En mayo, el Gobierno santacruceño informó que la primera etapa registraba un avance cercano al 90 por ciento. En ese momento también puso en funcionamiento un vehículo bivial especialmente adaptado para circular por las vías y verificar sus condiciones antes del ingreso de una locomotora.

Las primeras pruebas se realizaron en una traza que permanecía sin actividad ferroviaria desde 1978 y permitieron avanzar hacia una nueva fase, que ahora incorpora material ferroviario de mayor porte.

La recuperación del ramal busca vincular infraestructura ferroviaria con actividades turísticas y productivas.

El objetivo: Puerto Deseado–Las Heras

El plan provincial excede el tramo comprendido entre Jaramillo y Fitz Roy. La planificación contempla avanzar progresivamente sobre el histórico corredor Puerto Deseado–Las Heras, con intervenciones en distintos sectores de la infraestructura existente.

En julio, la Subsecretaría de Transporte y directivos de Trenes Argentinos realizaron un relevamiento técnico de la traza. Durante la inspección evaluaron el estado de vías, rieles y durmientes para establecer las tareas necesarias en los sectores restantes.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, había señalado en mayo que el trabajo iniciado en Jaramillo y Fitz Roy se encontraba inserto en “un proyecto que incluye el ferrocarril desde Puerto Deseado hasta Las Heras”.

Turismo, producción y logística

En este marco, el gobernador Claudio Vidal planteó que la recuperación ferroviaria debía trascender la reconstrucción patrimonial y articularse con el desarrollo productivo, turístico y logístico de la zona norte.

En ese sentido, manifestó la intención de completar la recuperación de las vías y conectarlas con Puerto Deseado, con el objetivo de conformar un corredor que vincule distintos puntos de la región. También mencionó la posibilidad de iniciar servicios de pasajeros y, a futuro, analizar alternativas para el transporte de cargas y la reducción de costos logísticos.

El esquema turístico apunta a complementar el recorrido ferroviario con espacios relacionados con la historia y la identidad productiva de cada localidad. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran el fortalecimiento del museo ferroviario de Jaramillo y el desarrollo de propuestas temáticas en otros puntos del corredor.

A su vez, se destacó el trabajo realizado por trabajadores de YCRT en el reacondicionamiento de las vías previo al arribo de la locomotora y las oportunidades que la iniciativa podría generar para pequeñas y medianas empresas de la región.

La llegada de la locomotora, el próximo paso

“La incorporación de la ALCO RSD-35 permitirá avanzar sobre una nueva instancia del proceso iniciado meses atrás. Primero fueron la limpieza y recuperación de la traza; luego llegaron las inspecciones, las pruebas con el bivial y los relevamientos técnicos sobre otros sectores del ramal. Ahora, la llegada de una locomotora a Santa Cruz aparece como el próximo paso en el desarrollo del proyecto ferroviario”, remarcó el Ejecutivo.

La iniciativa comenzó formalmente con los trabajos en Jaramillo–Fitz Roy, pero tiene como horizonte la recuperación progresiva del corredor que históricamente vinculó Puerto Deseado con Las Heras. De esta manera, se busca articular infraestructura ferroviaria, turismo, patrimonio y alternativas de desarrollo productivo para la zona norte de Santa Cruz.

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