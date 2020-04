¿Cómo funcionará el "taxi delivery" en Caleta Olivia?

El COE (Comité Operativo de Emergencia), junto a la Cámara de Comercio e Industria, y referentes de Taxi Sur, Centro de Taxis, Copetax-CO, Taxi Chaltén, Taxi Coop y TaxiCom, en una reunión, rubricaron un convenio de cooperación, mediante el cual se habilitará un registro único de inscripción de unidades de taxis destinados al servicio de delivery con valores unificados.

Trabajadores de “Taxi Sur” expresaron a La Opinión Zona Norte: “No tenemos una información precisa por el momento, sí tenemos acordados los precios, al momento no estamos informados sobre la cantidad de viajes que podemos realizar en el día, la cantidad de móviles que vamos a estar abocados y que nos van a identificar el vehículo para realizar dicho pedido”.

Los taxistas podrán realizar un nuevo servicio. Fotos: David Capitanelli.

Sobre los taxistas que presten el servicio de delivery, precisaron: “Hasta el momento no nos hemos reunido por el tema de que, en esta institución, se verá quién va a estar en condiciones de realizar este servicio. Para esto se deberá ir a la parte de Tránsito para desinfectar el vehículo y seguir todas las medidas necesarias. Todavía no sabemos cuántas cooperativas van a trabajar en la ciudad y cuántos móviles tendrá cada cooperativa, de acuerdo a eso dependerá la cantidad de días y de viajes”.

Por último agregó: “Es un mal momento el que estamos atravesando, el tema es ayudarnos entre todas las cooperativas. La realidad es muy crítica para el sector transporte, estamos haciendo cinco o seis viajes en 12 horas, imaginate”.

Radio Taxi

El presidente de Radio Taxi, Martín Hernández, en comunicación con Radio San Jorge informó: “Para aclarar, nosotros no estuvimos participando en la reunión del martes, pero sí estamos informados, he leído el acta acuerdo, pero yo aún no he firmado nada. La idea es dar a conocer a los socios y a los compañeros que prestan servicios, que viven el día a día de este trabajo, y darles la opción de si quieren hacerlo o no, ya que es una alternativa más”.

Sobre la propuesta profundizó: “Les damos a conocer la propuesta, ó sea de lo que ya se decidió. Nosotros, aclaro, los motivos por los que no hemos participado de esa reunión es porque no hemos recibido ninguna invitación formal desde la Municipalidad, o algún funcionario”.

Sobre los precios fijados expresó: “Estamos en conocimiento, sabemos que para los servicios de delivery, ya se justificaron los precios estipulados a $ 120 por cada pedido, y en el caso de que sean cinco pedidos serán de $ 100 por viaje”.

Por último, profundizó: “Nosotros llevamos ya cuatro semanas de pandemia, y a nuestro sector de transporte público nunca se lo tuvo en cuenta, es opinión mía. Se han generado campañas de vacunación para agentes de Tránsito, para la Policía, para todos los empleados de Salud y al Transporte Público que traslada las personas, nunca se las tuvo en cuenta en ninguna campaña de vacunación, eso es otra cosa que me parece hay que tener en cuenta”.

La situación de los taxistas es muy delicada, actualmente se encuentra trabajando alrededor de un 30% del personal.