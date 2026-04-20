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La Policía de Santa Cruz inició un operativo para encontrar a Álvarez Miriam, una mujer de 56 años que desapareció en la ciudad de Caleta Olivia. El pedido de localización se difundió a través de canales oficiales del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, junto con LU14 Radio Provincia.

Las autoridades incorporaron el caso al Sistema de Registro de Personas Extraviadas de la provincia, con el objetivo de centralizar la información y facilitar la intervención de distintas dependencias.

Descripción física de Miriam Álvarez

Según los datos difundidos, Miriam Álvarez mide aproximadamente 1,55 metros de altura y presenta contextura física media. Tiene el cabello rubio, lacio y hasta la altura de los hombros.

Al momento de su desaparición, vestía una campera de abrigo tipo puffer color rosa, pantalón azul claro y calzado tipo chancletas.

Canales oficiales para aportar información

La Policía solicitó la colaboración de la comunidad para aportar información que permita dar con el paradero de la mujer. Quienes cuenten con datos pueden comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

También se encuentra disponible el Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz, donde se publican los avisos oficiales y se actualiza la información de cada caso. Además, las autoridades mantienen activo un canal de difusión por WhatsApp para ampliar el alcance de la búsqueda.

Difusión institucional del caso

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz difundió el pedido bajo la consigna “Te Estamos Buscando” para reforzar la visibilidad del caso en Caleta Olivia. La iniciativa apunta a ampliar la circulación de la información y facilitar la pronta localización de la persona.

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