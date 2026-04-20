Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Río Gallegos

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz inició un operativo para dar con el paradero de Rodríguez Nicole Angelina, una adolescente de 14 años que desapareció en la ciudad de Río Gallegos. Según la información oficial, la joven se retiró de su domicilio el domingo 19 de abril de 2026 alrededor de las 17:00 horas.

El caso se incorporó al sistema de registro de personas extraviadas de la provincia, mientras distintas dependencias trabajan en la búsqueda.

Descripción física y vestimenta

Las autoridades difundieron los datos físicos de la adolescente para facilitar su identificación. Nicole Angelina Rodríguez presenta tez trigueña, contextura media y una estatura aproximada de 1,60 metros. Tiene el cabello rojizo, a la altura de los hombros, y utiliza piercings en la nariz y en el labio. No posee tatuajes.

Al momento de su desaparición, vestía un jean gris, un buzo negro y un chaleco de pluma negro.

Pedido de colaboración a la comunidad

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, junto con la Policía provincial, solicitó la colaboración de la comunidad para aportar información que permita ubicar a la adolescente.

Quienes cuenten con datos relevantes pueden comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o dirigirse a la comisaría más cercana. También se encuentra disponible el sistema oficial de personas extraviadas en el sitio web del Gobierno de Santa Cruz.

Las autoridades recordaron que la información aportada resulta clave para avanzar en la localización y resguardo de la menor.

Leé más notas de La Opinión Austral