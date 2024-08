Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 18 de agosto es el Día de las Infancias en Argentina, pero usualmente las celebraciones duran todo el mes y comenzaron a realizarse desde el primer día. Fue en ese marco que dos menores de edad salieron a disfrutar en una fiesta de la temática y, cuando iban de regreso a sus hogares, fueron víctimas de un intento de robo con arma blanca. El ladrón resultó ser otro adolescente que escapó en una bicicleta.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Zona Norte, a través de allegados a las víctimas, la situación violenta tuvo lugar el sábado pasado, antes de que oscuresca. Eran alrededor de las 18 horas cuando dos nenas de 11 años de edad iban caminando hacía sus hogares y fueron violentadas por el desconocido. Habían compartido una tarde de compañerismo y diversión junto a sus pares en un festejo por el Mes de las Infancias y volvían a sus casas antes de que oscuresca.

Las menores iban caminando por la avenida Bartolomé Mitre, un camino muy recorrido que esta al costado de la ruta provincial N° 12, en donde se encuentra una pesquera, hay un mercado de carnes y otros comercios, cuando fueron sorprendidas por un adolescente. Se trataba de un joven que aparentaba tener 16 años, era alto, delgado e iba en una bicicleta de color blanca y estaba vestido con un buzo negro y usaba una gorra blanca.

La denuncia se realizó en la Comisaría Segunda.

Según declaraciones de una de las menores, el joven las interceptó, las amenazó con un cuchillo y les exigió que entreguen sus celulares. “Apreció de la nada, me apuntó con el cuchillo y me lo pasó por la panza, pero por suerte no me hizo nada -declaró la nena, y agregó- quería que le de mi celular”. Afortunadamente las nenas reaccionaron a tiempo y lograron escapar del lugar. Ningún adulto las ayudó.

Sin embargo, una de las menores resultó con lesiones. Se trata de la amiga de la chica que declaró que el delincuente le acercó el arma blanca al abdomen en modo de amenaza. La niña defendió a su amiga y comenzó a tirarle piedras en la cabeza al ladrón, pero este las siguió en su bicicleta y, en medio del forcejeo que hicieron, él para adueñarse de lo ajeno y ellas para escapar, la amiga sufrió dos cortes en unas de las manos. Además, la misma jovencita se lastimó el pie mientras escapaba.

Finalmente, este medio pudo saber que las madres de ambas menores de edad se acercaron a la instalaciones de la Comisaría Segunda-que corresponde por jurisdicción- donde realizaron las denuncias correspondientes por el violento hecho ocurrido a plena luz del día y en una avenida muy transitada. Las denuncias se hicieron el domingo pasado a horas de la tarde.