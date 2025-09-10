Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del martes 9 de septiembre, el personal que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia se vio interrumpida por la fuga de Pablo Emanuel Gutiérrez Aranda, un interno de 21 años proveniente de Pico Truncado. El hecho desató un amplio operativo policial que movilizó a diversas unidades de la fuerza en la búsqueda del prófugo.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, el incidente se produjo alrededor de las 19:10 horas, cuando Gutiérrez Aranda, quien se encontraba alojado en una celda sin sanitario, solicitó al celador ser acompañado al baño. Sin embargo, aprovechó un momento de descuido, empujó al efectivo y emprendió una veloz carrera hacia el barrio 2 de Abril.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que un preso evade a los uniformados de la dependencia policial mencionada. En agosto del corriente año ocurrió un hecho similar que fue protagonizado por el reo Emiliano Bunge, detenido por robos y hurtos. El sábado 9, Bunge solicitó permiso para ir al baño, aprovechó un momento de descuido y escapó por la ventana. A las horas se entregó en la sede del Ministerio de Seguridad.

Gutiérrez Aranda Pablo Emanuel tras ser capturado por la Policía, siendo reingresado a la Comisaría Tercera de Caleta Olivia. FOTO CAPTURA INFO CALETA

Asimismo, días atrás, Bunge volvió a ser noticia por un intento de fuga. El domingo 7 de septiembre, el interno realizó un boquete en el techo de un baño de la Comisaría Segunda y fue hallado a los minutos en el techo del establecimiento. Aunque trató de darse a la fuga al saltar hasta las instalaciones de la Alcaidía Policial, fue recapturado y quedó alojado en una nueva dependencia policial.

Por otro lado, se conoció que la fuga de Gutiérrez Aranda activó de inmediato el protocolo de búsqueda. Personal de la Comisaría Tercera, Comando de Patrullas, CPB y UPPL se desplegaron en la zona, hicieron rastrillajes y patrullajes exhaustivos en el barrio 2 de Abril y sus alrededores. La colaboración entre las distintas unidades fue fundamental para cercar al fugitivo.

Mientras tanto, la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia también se sumó al operativo, estableció controles en el acceso norte de la ciudad, sobre la ruta 3, y en la terminal de ómnibus. El objetivo era evitar que pudiera escapar de la ciudad y regresar a su localidad de origen, Pico Truncado. Se alertó al personal del puesto de control y se solicitó información sobre posibles pasajes vendidos a nombre del fugitivo o de personas con características similares.

Finalmente, alrededor de las 21:00 horas, la intensa búsqueda dio sus frutos. Personal policial localizó a Gutiérrez Aranda en las inmediaciones de la escalera N° 30, en el corazón del barrio 2 de Abril. Al verse descubierto, el interno intentó escapar, corrió hacia la escalera N° 42. Sin embargo, los efectivos lograron interceptarlo en el primer piso del edificio, donde reside un familiar suyo.

Tras su recaptura, Gutiérrez Aranda fue trasladado nuevamente a la Comisaría Tercera, donde fue examinado por el médico policial de turno para constatar su estado de salud. El caso ha sido puesto en conocimiento de la Cámara Criminal y del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, a través de la doctora Aguiar. La Justicia determinará las responsabilidades y las medidas a seguir.