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El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz Gabriel Contreras viajó a Caleta Olivia para realizar una recorrida por dependencias judiciales de la Segunda Circunscripción Judicial. La actividad se enmarcó en las tareas de control y superintendencia que tiene a su cargo el máximo órgano judicial de la provincia y contempló encuentros con magistrados, funcionarios y trabajadores.

La visita se produjo en un contexto de cuestionamientos. internos y externos, al funcionamiento de la Justicia en toda la provincia de Santa Cruz y una marcada demora en las causas en el norte.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras Agüero, el vocal José Antonio González Nora y el procurador general Eduardo Sosa, de recorrida en la Justicia de Caleta Olivia para controlar la Segunda Circunscripción Judicial.

Durante el acto por el 125° aniversario de Caleta Olivia, el gobernador Claudio Vidal reclamó públicamente una respuesta judicial acorde a las demandas de la comunidad y pidió que los jueces aceleren su actuación.

Al comienzo de su discurso, Vidal destacó la presencia de representantes del Tribunal Superior de Justicia y realizó un reconocimiento especial al doctor Eduardo Sosa, en referencia a la recuperación de la institucionalidad provincial. “Es importante reconocer la presencia del Tribunal Superior de Justicia. Esto no sucedía hace mucho tiempo”, expresó.

El gobernador Claudio Vidal se fotografía con un niño en el aniversario de Caleta Olivia mientras el presidente del TSJ Gabriel Contreras conversa con el ministro de Seguridad Pedro Prodromos. FOTO: captura Gobierno de Santa Cruz.

En ese contexto, valoró especialmente el acompañamiento de Sosa y señaló que su presencia representa un gesto de reconocimiento a la institucionalidad. “Para los que conocen la historia de Santa Cruz, saben a qué me refiero con este reconocimiento. Es todo un orgullo, un honor que nos pueda acompañar en este momento”.

Vidal destacó en más de una oportunidad el informé que reveló el nuevo presidente del TSJ a través de auditorias donde advirtió que hay más de 2.000 causas paralizadas en juzgados provinciales de la zona norte.

Contreras recorrió las cámaras judiciales de Caleta Olivia

Según informó el Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras encabezó la recorrida junto al vocal José Antonio González Nora y el procurador general ante el cuerpo, Eduardo Sosa.

La comitiva visitó la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, además de la Cámara en lo Criminal y Correccional. Durante la jornada, las autoridades mantuvieron conversaciones con magistrados, funcionarios y trabajadores de ambas dependencias.

El procurador general del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Sosa, junto al fiscal ante las Cámaras de Apelaciones de Caleta Olivia, Carlos Rearte, durante la visita a las Fiscalías de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial.

La agenda incluyó también una reunión con el juez de la Cámara en lo Criminal y Correccional, Mario Albarrán, quien asumió en 2018 en ese tribunal y tuvo participación en el Consejo de la Magistratura, hasta que renunció denunciando irregularidades con los concursos.

Por otra parte, Eduardo Sosa se dirigió a las Fiscalías de Primera Instancia junto al fiscal ante las Cámaras de Apelaciones de Caleta Olivia, Carlos Rearte. Allí mantuvieron un encuentro con el fiscal Alexis Quintana.

Desde el TSJ señalaron que estas actividades forman parte de las atribuciones de control y superintendencia del organismo, con el objetivo de mantener una presencia institucional en las distintas circunscripciones judiciales de Santa Cruz.

El nuevo TSJ y la revisión del funcionamiento judicial

La visita a Caleta Olivia también se inscribe en una etapa de revisión interna del Poder Judicial que comenzó con la nueva integración del Tribunal Superior de Justicia.

En mayo de 2026, durante su primera reunión con los nueve vocales, el cuerpo avanzó con una agenda que incluyó auditorías administrativas y financieras, revisión de incorporaciones de personal, contrataciones y análisis de las demoras en la tramitación de expedientes.

Gabriel Contreras hablando con La Opinión Austral y una foja de las inspecciones. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre las medidas adoptadas se solicitó información sobre el estado de causas en distintos fueros y circunscripciones, incluidos expedientes penales con personas privadas de la libertad. El objetivo fue conocer el volumen de actuaciones pendientes y dimensionar los atrasos para establecer prioridades.

La revisión también alcanzó los mecanismos de ingreso al Poder Judicial, con una propuesta para que las futuras incorporaciones se realicen mediante concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 21 de noviembre de 2026.

El reclamo de Vidal por el funcionamiento de la Justicia

La recorrida se concretó al mismo tiempo que el gobernador Claudio Vidal volviera a plantear cuestionamientos al servicio de Justicia durante el acto oficial por el aniversario de Caleta Olivia. En su discurso, el mandatario vinculó el funcionamiento judicial con las políticas de seguridad y el trabajo de las fuerzas policiales. Si bien destacó la incorporación de herramientas y equipamiento para fortalecer las investigaciones criminales, advirtió que esos esfuerzos necesitan una respuesta de los tribunales.

“No podemos permitir que nuestros vecinos vivan con miedo. No puede ser que nuestra policía haga un enorme esfuerzo, que investigue, que detenga delincuentes y que después esas mismas personas entren y salgan por la otra puerta”, manifestó.

En ese marco, fue más directo al referirse a la situación de la ciudad: “En Caleta Olivia necesitamos una Justicia con jueces que funcionen, que actúen y que estén a la altura de nuestra sociedad”.

El reclamo se suma a otros cuestionamientos que Vidal había expresado días antes, cuando se refirió a la investigación federal por narcotráfico y lavado de activos que involucra al empresario Lázaro Báez. En esa oportunidad, el gobernador pidió celeridad en las investigaciones y sostuvo: “Quiero que el servicio de justicia llegue a la gente, llegue a la sociedad, no importa quién gobierne”.