Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Caleta Olivia no escapa a la realidad de todo el país. Tras los resultados electorales, en muchas provincias se observó una escalada de precios que a la localidad del Gorosito llegó con postergación. En una primera recorrida por los almacenes de barrios, señalan que no habían modificado los valores de góndolas, aunque reconocían que, en muchos casos, no habían concurrido al mayorista a realizar la reposición.

El que sí lo había hecho, ya había observado subas de hasta el 25%. Pero la escalada inflacionaria se aceleró en los últimos días. Aunque el dólar blue se ha mantenido casi estable en los últimos días, la corrección en las listas de precios se multiplica.

Advierten los comerciantes que no será la única ya que se esperan más subas en los próximos días. Es que a nivel nacional se espera una presión alcista en la inflación sobre los últimos meses del año. Esto se da, no sólo por la incertidumbre del impacto de las medidas que puedan llegar a tener las medidas que adopte el próximo presidente Javier Milei, cuando asuma, como la presión habitual, por mayor consumo, que tiene la llegada de las Fiestas Navideñas.

Para algunas consultoras, no se descarta que noviembre termine con una inflación en torno al 12% y diciembre aún podría ser superior, ubicándose en torno al 15% intermensual.