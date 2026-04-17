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Las escuelas de Santa Cruz atraviesan horas de preocupación luego de que se detectaran amenazas de tiroteos en distintos establecimientos, lo que derivó en la activación de protocolos de seguridad, denuncias policiales y presencia de efectivos en los ingresos.

Dos casos se registraron en Rio Gallegos, como en la Escuela Industrial N°4 y N° 6, donde mensajes pintados encontrados en uno de los baños, alertaba sobre un posible ataque armado. A partir de esa situación, se desplegó un operativo preventivo durante el ingreso del turno mañana, generando inquietud entre estudiantes, docentes y familias.

Presencia policial y activación de protocolos

Tras el hallazgo, que ocurrió ayer dentro del edificio escolar, las autoridades de la institución realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.

Durante el inicio de la jornada, el establecimiento contó con consigna policial en el ingreso, donde efectivos acompañaron el desarrollo de las actividades. Si bien la presencia no fue permanente durante todo el horario, sí se realizaron recorridos y contactos con directivos para monitorear la situación.

Estas medidas se suman a los protocolos habituales de seguridad que ya funcionan en la institución, como el control de acceso y la supervisión constante en aulas y espacios comunes.

Qué medidas se aplican dentro de la escuela

La Opinión Austral, realizó esta mañana un relevamiento en diferentes escuelas. En la Escuela Industrial N° 4 en donde directivos de la institución explicaron que no está permitido revisar mochilas sin un acuerdo previo con la comunidad educativa, ya que esto implicaría una violación a la intimidad de los estudiantes.

En su lugar, se refuerza la presencia de adultos responsables dentro del establecimiento, con docentes en cada aula que supervisan el desarrollo de las clases y el comportamiento de los alumnos.

Además, se mantuvo comunicación directa con las familias para transmitir tranquilidad y detallar las medidas adoptadas frente a la situación.

El mensaje a los estudiantes

Durante el ingreso, la regente del turno mañana se dirigió a todos los estudiantes con un mensaje de reflexión, en el que se abordó la gravedad de este tipo de amenazas.

El eje estuvo puesto en generar conciencia sobre el impacto de estas acciones, muchas veces vinculadas a contenidos que circulan en redes sociales, y en la importancia de no replicarlas.

En ese marco, se destacó que la amenaza fue advertida por un alumno, quien dio aviso a un preceptor tras detectar la pintada en el baño.

Este accionar fue valorado por las autoridades como un ejemplo de responsabilidad y refuerza la necesidad de que, ante cualquier situación sospechosa, los estudiantes recurran a un adulto.

Un fenómeno que se replica

Desde el ámbito educativo provincial señalaron que este tipo de situaciones no es aislado, sino que se viene registrando en distintas localidades de Santa Cruz y en otras provincias del país.

Las primeras evaluaciones indican que podría tratarse de un fenómeno vinculado a retos virales o contenidos difundidos a través de redes sociales utilizadas por adolescentes.

Frente a esto, se trabaja en reforzar no solo la seguridad, sino también el diálogo dentro de la comunidad educativa para prevenir la repetición de estos episodios.

Casos en Caleta Olivia

En Caleta Olivia también se registraron amenazas en establecimientos educativos de la ciudad, particularmente en el Instituto Marcelo Spinola y en la EICO N°1. En ambos casos, las actividades durante este viernes se desarrollaron con normalidad.

Sin embargo, en el Instituto Marcelo Spinola se dispuso la presencia de una consigna policial como medida preventiva, en línea con lo ocurrido en Río Gallegos.

En el Instituto Marcelo Spinola, hubo consigna policial. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

A través de un comunicado enviado a las familias, el Consejo Directivo del Instituto Marcelo Spinola indicó: “Solicitamos especialmente la colaboración de todas las familias. Es fundamental que conversen con sus hijos sobre la gravedad de estas conductas, que comprendan que no se trata de bromas y que acompañen de cerca el uso de redes sociales y espacios digitales donde interactúan”.

Y agrega: “La prevención es una tarea compartida. Necesitamos del compromiso concreto de cada familia para supervisar, acompañar y actuar a tiempo, ya que incluso situaciones que parecen juegos o desafíos pueden generar angustia y profunda preocupación en la comunidad educativa”.

Clases con normalidad y foco en la prevención

A pesar de la preocupación generada, las clases continuaron con normalidad tanto en Río Gallegos como en Caleta Olivia y Puerto Deseado, con estudiantes en las aulas y actividades habituales en marcha.

Las autoridades coincidieron en que el principal objetivo es llevar tranquilidad a las familias, reforzar la seguridad y profundizar el trabajo con los estudiantes.

En ese sentido, se remarcó la importancia de la comunicación, la prevención y la intervención temprana ante cualquier situación que pueda generar alarma dentro de las escuelas de Santa Cruz.