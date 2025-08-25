Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fabio Dante Cattani continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de la localidad de Caleta Olivia, tras haber sido brutalmente agredido por una patota de cinco miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), en Puerto Deseado, mientras alrededor de 40 hombres alentaban el ataque. Recientemente, La Opinión Austral conoció que hubo complicaciones en el estado de salud.

De acuerdo a lo que comentó a este medio la hija del hombre, Ayelén Cattani, quien sostiene a su familia y acompaña a su madre, Sonia, desde la ciudad deseadense, el contratista de 56 años contrajo neumonía. “Por ahora sigue igual, internado en terapia intensiva y grave con respirador, se agravó un poco por el tema que tiene neumonía. Lamentablemente cuando están con respirador es muy común que tengan bacterias o enfermedades. Así que nada, es día a día”, dijo.

Fabio Dante Cattani está internado en el Hospital Zonal.

Cabe destacar que el violento ataque a Fabio Cattani ha conmocionado a la comunidad y ha sido noticia a nivel nacional, lo que se cree influyó en que haya avances en la investigación. El hombre sufrió graves lesiones, como la extirpación del vaso, traumatismo de tórax, problemas cardíacos, un pulmón no funcional, ocho costillas rotas, una lesión testicular grave y múltiples hematomas en el rostro y cuerpo. Antes de pegarle, Franco Moreyra habría dado una tajante orden: “A Cattani hay que matarlo“.

Dos de los detrenidos por la agresión contra Cattani.

Por otro lado, La Opinión Austral conoció que en casi dos semanas, desde el ataque, que se cometió el lunes 11 de agosto en la construcción del sindicato de Judiciales, la Justicia Provincial no tuvo ningún avance en la causa. En la localidad no hay juez penal debido a que Oldemar Villa se jubiló el mes pasado. Estaba subrogando la jueza civil Jesica Hernández, quien debió excusarse. Sin embargo, se designó al juez Gabriel Contreras y a partir de ese momento hubieron avances.

Otro de los hombres detenidos.

El sábado al mediodía, el personal de la División de Investigaciones llevó a cabo una serie de allanamientos y dio cumplimiento a detenciones que había ordenado el magistrado. Tras las requisas se secuestraron celulares y prendas de vestir utilizadas el día del hecho, además de municiones de arma de fuego, armas blancas y hasta una réplica de una pistola. Asimismo se detuvo a Carlos Tapia, Oscar Cachumba Aranda, un hombre apodado Neri y Fabián Hernández.

Finalmente, este medio conoció que la causa está en pleno procedo de investigación, por lo que no se descartan nuevas medidas ordenadas por el juez Contreras. Mientras tanto, Fabio Cattani continúa internado luchando por su vida en el centro de salud caletense, su familia lo acompaña y pide justicia, a la vez que toda una sociedad espera que se recupere. Los médicos no saben, por el momento, con qué tipos de secuelas deberá vivir el hombre de 56 años el resto de su vida.