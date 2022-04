Jorge Arabel recorrió las instalaciones de Caleta Olivia: "Debemos escuchar a los compañeros de trabajo"

En diálogo con Canal2 de Caleta Olivia, Arabel explicó durante su recorrido que "tenemos que escuchar a los compañeros de trabajo, hay que prestarle atención. Tenemos que brindar herramientas de trabajo porque hay un estado de abandono importante en relación a los utilitarios".

Por otro lado, Arabel sostuvo que no se debe hablar sin saber lo que pasa y afirmó: "Sabía que me iba a encontrar con vehículos obsoletos, pero más allá de lo que me puedan decir y adelantar hay que estar en el lugar. La situación económica no es la ideal, es una empresa que en este último mes ha tenido que elevar los gastos para el requerimiento de los compañeros de trabajo y brindar soluciones".

Arabel recorrió diferentes localidades además de Caleta Olivia y sentenció: "He estado en Las Heras, Pico Truncado, Perito Moreno y sabemos que falta mucha inversión. Si bien hay obras importantes que se están haciendo, durante este viernes nos iremos reuniendo para evaluar el funcionamiento y saber en que situación nos encontramos en otros lugares"