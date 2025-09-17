Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La intersección de la avenida Eva Perón y calle Gobernador Gregores de la localidad de Caleta Olivia fue el escenario para un encuentro de alrededor de 30 personas que colocaron y presentaron la estrella amarilla en memoria de Gregoria Julia Casas de Cruz, la mujer de 77 años que falleció el 24 de junio de 2023 tras ser embestida por un Volkswagen Gol de color gris que era guiado por una persona alcoholizada.

El responsable de embestir y matar a la jubilada, que iba camino al cajero del banco Santa Cruz, que se encuentra al lado del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, es Daniel Isaac Robles quien, en ese entonces, era patovica de un boliche, tenía 42 años y 2,35 grados de alcohol en sangre. El hombre está siendo juzgado en la Cámara Criminal y La Opinión Austral sigue de cerca el proceso.

Julia Casas tenía 77 años cuando fue atropellada.

El juicio por la muerte de Julia inició el lunes 15 de septiembre y este jueves 18 se realizará la jornada de alegatos, donde la fiscalía y la defensa expresaran sus argumentos frente a los jueces. Previamente, la discusión judicial había sido suspendida en dos ocasiones, en mayo (porque había otro juicio) y el 9 de septiembre pasado (porque no habían notificado a Robles), lo que para la familia fueron “golpes“.

El tribunal está compuesto por los jueces Mario Albarrán y Juan Pablo Olivera, acompañados por Griselda Bard; se encuentra el fiscal camarista Carl0s Rearte y la defensa del imputado, compuesta por el abogado Marcelo Fernández y el doctor Edgardo Edelcop. El lunes, en la sala, estuvo presente la familia de Casas y, por otro lado, Robles y sus allegados (dos personas).

Robles no quiso declarar. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Durante la primera jornada, Robles comentó que por el momento no iba prestar declaración y regresó a sentarse con sus abogados defensores. Durante la primera jornada del juicio comenzaron a declarar dos testigos presenciales del hecho. Asimismo, La Opinión Austral conoció que alrededor de las 10:30 horas hubo un cuarto intermedio de cinco minutos.

Además, declararon dos efectivos de la Policía de Santa Cruz, una médica que intervino en el hecho y asistió a la víctima, y una perito judicial, cuya declaración fue contundente: la profesional reveló que el vehículo circulaba entre 50 y 53 km/h al momento del impacto. Además, sostuvo que el grado de alcohol de Robles reducía su visión y sus reflejos, haciendo imposible reaccionar a tiempo.

Claudio dialogó con La Opinión Austral. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Al cierre de la jornada se visualizó en la sala un video de una cámara de videovigilancia de la Municipalidad de la localidad de El Gorosito. En las imágenes, se observa a Julia caminando y, a mitad de calle, casi de la nada, aparece el auto de Robles a toda velocidad que la impacta de lleno. La mujer cayó a 50 metros del lugar en el que la embistieron y el rodado avanzó al menos 20 metros más.

Concluida la primera audiencia del juicio, alrededor de las 13 horas del lunes, se aviso a las partes que la continuación se iba a realizar a las 9 de la mañana del jueves 18 de septiembre, donde se realizará la etapa de alegatos. La próxima semana, el tribunal podría llegar a una sentencia. El pedido de la familia es una pena de prisión efectiva, más de 3 años.

La sala de la Cámara Criminal. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Estrella amarilla por Julia

“Creemos que las pruebas presentadas el lunes fueron contundentes, en el video se pudo observar como nuestra madre cruzó por la esquina, miró para iniciar el cruce y la iluminación era suficiente. Robles conducía en estado de ebriedad, con exceso de velocidad, atropelló directamente a nuestra madre y no pisó el freno, ni intentó realizar una maniobra para esquivarla”, comenzó diciendo Claudio Cruz, el hijo de Julia.

Y continuó: “Esperamos que el jueves el fiscal Carlos Rearte en sus alegatos pida una pena ejemplar de cumplimiento efectivo y que el tribunal sienten un precedente y condenen a Robles a una pena de cumplimiento efectivo, que de un mensaje claro a la sociedad, que si conducís bajo los efectos del alcohol y le arrebatás la vida a una persona, esa vida tiene valor“.

La sala de la Cámara Criminal. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En diálogo con La Opinión Austral, el hijo de Julia recordó a su madre por todo lo que le aportó a la comunidad. “Mi mamá siempre estuvo muy activa participando en la sociedad todo el tiempo, a lo último estaba en la Gruta Virgen del Valle; anteriormente era jueza del Registro Civil y a muchos de los que están acá los casó, siempre estuvo trabajando y ayudando a la gente“.

Finalmente, comentó que el pedido para el tribunal es que le den una condena de cumplimiento efectivo porque sino “es como que no pasa nada si matas, necesitamos que sienten un precedente y que si manejas alcoholizado y matas a alguien no te vas a ir a tu casa, vas a ir preso“. Asimismo dijo que la estrella es un llamado de atención a la sociedad, para manejar con cuidado y respetar las normas.