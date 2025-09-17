Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Marcha Federal Universitaria se realizó este miércoles y en Santa Cruz tuvo dos epicentros: Caleta Olivia y Río Gallegos, ambos con cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

En la zona norte de la provincia, la concentración se realizó a las 12:30 en la Unidad Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UACO) para marchar hasta “El Gorosito”.

Convocada en conjunto por estudiantes, los gremios ADIUNPA y ATUNPA y la UNPA, la manifestación que se realizó en contra del veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario -que se trataba en simultáneo en Cámara de Diputados de Nación- culminó en el monumento al obrero petrolero, donde se realizó la lectura del documento único elaborado por la UNPA, el mismo que se leyó en la marcha realizada en Río Gallegos.

Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

Luego de la lectura, Vanina Galván, secretaria general de ADOSAC – Filial Caleta Olivia hizo uso de la palabra y manifestó: “Estamos en una situación muy crítica y hoy más que nunca y con lo que se viene, tenemos que continuar unidos, organizados en la calle, porque es la única manera que, como pueblo, tenemos para defender el derecho a la educación pública y el derecho a la salud pública“.

“ADOSAC siempre va a acompañar a la universidad y a la salud”. VANINA GALVÁN, SECRETARIA GENERAL DE ADOSAC-FILIAL CALETA OLIVIA

“Nuestro sector no es ajeno a lo que están pasando también los compañeros de las universidades y de salud”, señaló y repasó que “seguimos con salarios bajo la línea de la pobreza, seguimos con escuelas que están en ruinas y seguimos con condiciones laborales que no son las que necesitamos, por eso hoy estamos acompañando, ADOSAC siempre va a acompañar a la universidad, a la salud y a todos los sectores que está reclamando lo mismo: presupuesto“.

A poco más de un mes de los próximos comicios, pidió “encarecidamente que las personas que hoy están como candidatos a las próximas elecciones legislativas no aparezcan en las marchas que son del pueblo, no solamente aparezcan hoy o mañana, si van a acompañar que lo hagan realmente de corazón, apoyando esta lucha. Nos cansa ver a estas personas usando el reclamo del pueblo para su beneficio, basta de usarnos”.

Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

Para cerrar, Galván pidió un aplauso a la universidad. “Este gobierno nos quiere pisar y nosotros no lo vamos a permitir, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir defendiendo la educación, por la universidad, por las escuelas y por la salud vamos a seguir luchando“.

“Logramos una masiva convocatoria de la cual estamos completamente orgullosos porque estamos demostrando de qué está hecho el movimiento obrero en Santa Cruz y en Caleta Olivia, que viene defendiendo no solamente la universidad, no solamente los salarios, sino el trabajo en su conjunto”, destacó Daniela Gutiérrez, consejera estudiantil de la UJS, en la UACO.

Además, enfatizó: “Tenemos un movimiento estudiantil que le ha demostrado al Gobierno nacional que no vamos a dejar que nos pisoteen, no vamos a entregar nuestra universidad y vamos a seguir peleando. Por eso tenemos que reforzar la lucha y por eso, enaltecemos la gran pelea que ha llevado adelante carreras como Audiovisual y Trabajo Social que están acá y todos los sectores de la universidad que han entendido que luchando es la única manera que le vamos a poner un freno a Javier Milei y su motosierra”.

“Pelear por el presupuesto universitario no implica únicamente la apertura de programas, porque nosotros hoy estamos funcionando con un presupuesto que está congelado. Estamos tratando de sobrevivir y de parchar un ataque tremendo que estamos sufriendo hacia dentro de las universidades. Tenemos recorte en el área de jardín, ya no tenemos deportes, las becas no alcanzan”, enumeró.

Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

En este sentido, continuó diciendo que “esto solamente tiene una contracara en la enorme crisis que se está sufriendo en todos los sectores, muy al contrario de lo que dice el gobierno de Javier Milei, este año el aumento de ingresantes es de un 20% y eso quiere decir que los estudiantes que vienen de las escuelas secundarias, totalmente vapuleadas por el gobierno provincial, deciden seguir estudiando en la provincia y apostar a la educación de la provincia. Por todo esto, tenemos que defenderla y no solo defender la universidad sino también defender el salario de docentes y nodocentes, acompañar a los docentes con la enorme lucha que está llevando adelante y que le está demostrando a todos los trabajadores cómo se pelea y cómo se defiende el salario”.

Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

“Tenemos que seguir unificados porque esta lucha se tiene que profundizar”, subrayó Gutiérrez y para cerrar, señaló que “hoy es por en la universidad, pero tenemos que ir por una profundización de la lucha con un paro general que saque a la mierda este gobierno de una vez por todas“.

