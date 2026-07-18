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De cara a la final del Mundial 2026, Caleta Olivia prepara un operativo especial para acompañar los posibles festejos que puedan generarse tras el encuentro que disputarán Argentina y España. El dispositivo contempla medidas preventivas vinculadas al tránsito, la seguridad y la preservación de los espacios públicos.

Ante la expectativa por una jornada de alta convocatoria, desde el Ejecutivo local difundieron una serie de recomendaciones para que las celebraciones puedan desarrollarse con responsabilidad y sin afectar los lugares que forman parte del patrimonio de la comunidad.

En ese marco, se recordó la importancia de cuidar el monumento El Gorosito, uno de los principales símbolos de la ciudad, evitando treparse a la estructura, realizar pintadas o cualquier acción que pueda provocar daños.

Además, se solicitó preservar plazas, veredas, mobiliario urbano y demás espacios públicos durante los posibles encuentros de vecinos en el centro de la ciudad.

Cortes de tránsito previstos durante los festejos

Ante la posibilidad de una importante concentración de personas luego de la finalización del partido, se pondrá en marcha un operativo de tránsito con cortes preventivos en distintos puntos de circulación.

Las interrupciones programadas serán:

Avenida 25 de Mayo y 9 de Julio: se realizará un corte sobre el carril con dirección al Monumento al Obrero Petrolero, con desvío de circulación por calle 9 de Julio.

Avenida Fagnano y José Hernández: el tránsito será desviado hacia calle José Hernández.

Avenida Independencia y Damevin: habrá un corte sobre el carril con dirección al

Monumento al Obrero Petrolero, con desvío por calle Damevin.

Avenida Lisandro de la Torre y San José Obrero: se interrumpirá la circulación hacia el Monumento al Obrero Petrolero, desviando el tránsito por San José Obrero e impidiendo el acceso hacia avenida Presidente Perón.

Avenida Eva Perón y Roca: se dispondrá un corte sobre el carril con dirección a El Gorosito, con desvío hacia calle Roca.

Desde el área de Tránsito solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal abocado al operativo y utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes durante la jornada.

Que pasará con la venta de bebidas alcohólicas

Como parte de las medidas preventivas por la final del Mundial, se estableció que los comercios ubicados en la zona céntrica deberán abstenerse de vender bebidas alcohólicas a partir de las 18 horas.

Además, se recomendó a los comerciantes cerrar las puertas de sus locales ante la probable concurrencia de una multitud, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo y contribuir al orden durante los posibles festejos.

La medida forma parte del esquema de prevención previsto para una jornada que podría reunir a gran cantidad de vecinos en distintos puntos de la ciudad.

Cuidado de los espacios públicos

Las autoridades remarcaron que los festejos deportivos deben desarrollarse respetando los espacios compartidos y evitando acciones que puedan generar daños o inconvenientes para otros vecinos.

El pedido apunta especialmente a mantener en buenas condiciones aquellos sectores donde habitualmente se concentran las celebraciones, como el área cercana al monumento El Gorosito, además de plazas y calles del centro.

El objetivo del operativo es permitir que la comunidad pueda acompañar el partido y celebrar en caso de un resultado favorable para la Selección Argentina, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la convivencia urbana.

Operativos especiales en distintas ciudades del país

La final del Mundial 2026 también motivó la preparación de operativos especiales en diferentes ciudades argentinas, con despliegues de seguridad, controles preventivos y organización de zonas de festejo.

En la Ciudad de Buenos Aires se prevé un dispositivo con más de mil policías en la zona del Obelisco y alrededores, donde podría concentrarse una gran cantidad de hinchas. El operativo incluirá cortes de calles, agentes de tránsito, personal de emergencias y monitoreo mediante cámaras de seguridad.

En Mendoza, se anunció la participación de 2.500 efectivos distribuidos en distintos sectores de la provincia, con controles preventivos, vallados y cortes de circulación en zonas donde suelen realizarse celebraciones.

En Chaco, más de 500 efectivos estarán afectados a los festejos en Resistencia y otras localidades, con controles vehiculares y monitoreo permanente.