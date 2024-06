Este fin de semana, el programa “Me Encanta 2.0“, que se emite por Canal 2 Caleta Video Cable con la conducción de Pamela Leopardo se consagró ganador del Martin Fierro Federal 2023 en la categoría de mejor programa de “Entretenimientos de Televisión”.

La conductora y productora radicada en Santa Cruz recibió la icónica estatuilla y se mostró sumamente emocionada. “Hace 3 años yo era niñera, limpiaba casas y ahora estoy recibiendo un Martín Fierro. Gracias a Dios, gracias a todos los que hicieron posible que hoy esté acá. Caleta Olivia Santa Cruz, bien al sur, está presente”, expresó Pamela entre lágrimas.

Tras la emocionante ceremonia que se llevó adelante en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza, con la conducción de Pamela David y Guillermo Andino, Pamela Leopardo dialogó con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos y contó los pormenores de esa noche inolvidable.

“Es algo increíble recién, acabo de llorar otra vez, tuve una reunión con la gerencia del Canal donde me felicitaron, me dieron un ramo de flores y la verdad que estoy tan emocionada. Todavía creo que no lo dimensioné”, comentó la conductora que ya se encuentra de regreso en Caleta Olivia.

La mujer, nació en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, pero llegó junto a su familia a la zona norte santacruceña cuando tenía apenas 4 años y comenzaba el jardín de infantes. A sus 33 años, Pamela asegura que “Caleta oliva, es parte mía“. Por este motivo, llevar el nombre de Santa Cruz y de la ciudad de El Gorosito a lo más alto fue de suma emoción para la conductora.

“En ese momento cuando nombraron el programa yo me puse en blanco, ahí me largué a llorar. Le agradecía a Dios por esto y cuando iba caminando, la verdad que no iba pensando en qué decir. Cuando me subí ahí arriba y vi toda la cantidad de gente ahí ya me puse nerviosa. Dije lo que me salió en el momento, que es mi historia de vida“, reveló.

Y agregó: “Lo que quería decir era que los sueños se cumplen. Yo hace tres años limpiaba casas y cuidaba nenes. Hacía eso a la mañana y a la tarde me iba a la universidad y estaba todo el día ahí”.

“Estoy muy orgullosa de decir que limpiaba casas y cuidaba, que ganaba dos mangos y lo hacía para sostener en la universidad, porque mi familia siempre fue humilde y siempre me la tuve que bancar sola. No había colectivos en esa época en Caleta entonces yo tenía que ir y venir caminando distancias considerables”, narró.

“Fue como mucho de golpe, de ser niñera y limpiar casas a tener un Martín Fierro en mis manos. Lo que quería decir con eso era que todos podemos hacerlo, todos podemos llegar, podemos lograr lo que uno quiera”, completó.

Una caricia al alma después de un momento difícil

En otro tramo de la entrevista, Pamela comentó que la nominación y el premio llegar en un momento muy difícil de su vida luego de atravesar una dolorosa pérdida.

“Tres días antes de la nominación falleció mi abuela y estuve con muchas emociones encontradas. Mi mamá falleció una semana antes de que cumpla 16 años y mi abuela fue mi figura materna“, contó.

No obstante, la conductora comentó que este momento lo está viviendo con felicidad junto a sus compañeros de trabajo.

“Están todos felices, todos sacándose fotos en Canal Dos y eso también es parte de lo que yo quería, era traer la alegría tanto para el canal como para los vecinos de Caleta Olivia.

“Me encanta 2.0”

Por otro lado, Pamela Leopardo se refirió al programa que se consagró en la categoría “Entretenimientos de Televisión” de los Martín Fierro.

“Me Encanta 2.0 era un programa que hacíamos el año pasado. Fueron alrededor de 7 u 8 capítulos que empezaron a raíz de una sola foto. Yo hacía un noticiero en esa época y empezamos a pedir fotos de la gente, haber si se copaban. Primero mandaron una sola, pero después se empezó a sumar gente hasta que no me daba la hora para pasar todas las fotos. Yo pedía disculpas porque no me alcanzaba el tiempo para usar todas las fotos y videos”, narró la conductora.

Luego de esa experiencia de contacto con la vida cotidiana de los vecinos a través del material que ellos mismos enviaba, surgió la idea de hacer “Me Encanta 2.0“. “Eso fue totalmente diferente, yo iba a la casas de los vecinos, con Yohana Soto, mi camarógrafa. Las dos solitas íbamos a las casas de los vecinos para compartir sus historias de vida. Recorrimos todo Caleta escuchando las historias de los vecinos”, recordó.

Pamela Leopardo recibió el Martín Fierro Federal 2023.

En este marco, hubo un programa especial que fue el que se envío para competir en los Martín Fierro Federal.

“El programa que envíamos para competir fue uno que hicimos el 9 de abril, que es el día mi cumpleaños. Una vecina que solo conocía por las fotos que mandaba me dice: ‘Pame te quiero invitar a comer empanadas, venite‘. Yo estaba trabajando justo así que le dijo que si y de paso, le propuso hacer un programa ya que estamos ahí”, contó.

“Entonces, fui por mi cumpleaños a comer empanadas. Lo grabamos hicimos un programa ese fue el que mandamos a a competir y fue ganado“, concluyó.