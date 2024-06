La escasez de agua en la ciudad de Caleta Olivia no es nuevo y se viene arrastrando desde hace décadas. Si bien la puesta en funcionamiento a pleno de la Planta de Ósmosis Inversa y el acueducto que está en obra desde la batería de pozos de captación en Cañadón Quintar serán un gran alivio, todavía cada vez que el acueducto del Lago Muster sufre alguna rotura, la baja del caudal del agua hacia la ciudad se sigue notando.

En general, de todos modos, reconocen los vecinos y las autoridades que el abastecimiento de agua al conjunto de los vecinos mejoró. Pero a la hora de hablar, puntualmente, la situación en cada barrio, el panorama es otro.

“Tenemos un problema de distribución que trabajamos para mejorar“, admitieron las autoridades anteriores y actuales, tanto del Municipio de Caleta Olivia como de la gerencia local de Servicios Públicos SE.

Reclamo

Este sábado, los vecinos del barrio Hípico, uno de los más castigados por la escasez de agua, salieron a la calle a hacer público su reclamo. Carecen de red en la zona y el agua llega a través de camiones aguateros, pero dicha entrega no es regular y no alcanza. No es el único barrio caletense que tiene esas mismas dificultades.

Los camiones abastecen las viviendas con mil litros por visita.

En el Hípico son más de 150 familias las que viven en este barrio, ubicado en la periferia de la ciudad, que amenazaron con tomar el cargadero. Cada una de ellas debe pagar por el servicio del camión aguatero que les descarga 1.000 litros por vez. Pero hubo algunos inconvenientes y en los últimos días no se habilitó el cargadero para que los camiones puedan llevar el agua. “Si no tenemos una respuesta concreta este fin de semana, el lunes vamos a tomar el cargadero”, anticiparon los ofuscados vecinos.

Respuesta

Desde el Municipio y Servicios Públicos y ante la protesta que se había visibilizado, indicaron que se elaboró un plan de contingencia para la distribución del vital líquido. La cancelación de los cargaderos se debió, indicaron, a la baja del caudal existente, debido a la nueva rotura que tuvo entre miércoles y jueves el acueducto del Lago Muster que dejó de bombear agua por completo durante más de 48 horas.

A ello se suma que hubo una fuerte disminución en el funcionamiento de la Planta de Ósmosis Inversa, que hoy opera, sólo al 30% de su capacidad, lo que ha generado serias dificultades en la provisión de agua potable a la localidad.

Existe una marcada falta de inversión que viene de años y que llevó al estado de situación actual. Y aunque se dispusieron camiones aguateros para abastecer a los vecinos, que en las últimas hora recorren el barrio, es una solución temporal y no definitiva.