Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriel “Arrebato” Yáñez, de 37 años de edad, se encuentra internado, luchando por su vida, hace un mes y 16 días, tras sufrir un fuerte y violento accidente entre las localidades de Fitz Roy y Pico Truncado. El domingo 2 de febrero alrededor de las 07:00 horas, transeúntes se comunicaron con la Policía de Santa Cruz e informaron que una Toyota Hilux azul de doble cabina había volcado en la ruta provincial N° 43 y había una persona que requería atención médica.

En el rodado iba el piloto al volante, acompañado por su pareja Julieta Sarmiento, oriunda de San Juan, quien tenía 28 años, era madre de una nena y estaba casada con Yáñez desde diciembre. La pareja residía en Fitz Roy junto a los familiares del hombre, que es oriundo de la ciudad de Puerto Deseado. Cabe destacar que cuando as autoridades llegaron al lugar del accidente, vieron que a pocos metros había una mujer tendida sobre la banquina y sin vida y descubrieron al otro ocupante de la camioneta sobre un talud con signos vitales y en estado grave.

Julieta Sarmiento iba a c.umplir 28 años este mes

Yáñez fue trasladado al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo de la localidad de Caleta Olivia, donde estuvo internado con pronóstico reservado y grave en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Raúl Gómez, el padre de Yáñez, comentó que la noche anterior al accidente habían compartido con la pareja y no tenían conocimiento de que iban a viajar. “No sé si venían de una fiesta o qué pasó; no hay palabras para describir el dolor que sentimos. La vida de Gabriel y Julieta cambió en un instante”.

Días atrás, fuentes extraoficiales dieron a conocer al diario La Opinión Austral que el hombre había sido trasladado a la Clínica Cruz del Sur debido a que el tomógrafo del nosocomio se había roto. En en centro de salud privado, Yáñez seguía internado en terapia intensiva. “Lo último que nos informaron es que su estado sigue siendo parecido a inicio, tuvo mejoras leves”, informó una fuente.

Gabriel Yañez y Julieta Sarmiento se accidentaron en la Ruta 43 de Santa Cruz. Ella murió en el lugar.

Desde una página barrial de Puerto Deseado volvieron a solicitar donantes para Yáñez. “Urgente, para e lunes 17 desde las 08:00 horas se necesitan donantes de sangre 0+ a nombre de Gabriel Yáñez en el Hospital Zonal de Caleta Olivia y a partir de las 08:30 horas en el Hospital Distrital de la ciudad portuaria”, escribieron desde el Facebook “Barrio Centernario” y pidieron “compartir la publicación para que llegue a más personas”.

Finalmente, La Opinión Austral conoció cuál fue la causa del accidente fatal. Personal de Accidentología Vial llevó a cabo las pericias correspondientes en el lugar del vuelco y sobre el rodado, con el fin de determinar si el hecho ocurrió debido a fallas mecánicas, exceso de velocidad o por las condiciones del camino. Sin embargo, este medio conoció que la pareja había estado en varios locales nocturnos de la localidad truncadense. El estado de ebriedad, sumando a la velocidad, fueron los condimentos de este accidente.