Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Familiares y amigos buscan de manera desesperada a Germán Arratia un vecino de Caleta Olivia de 39 años que fue visto por última vez el lunes 1 de julio alrededor de las 10 de la mañana.

Según su esposa, Laura Becerica, Germán Arratia dejó la camioneta estacionada en el letrero del acceso norte de la ciudad petrolera de Santa Cruz y de ahí no sabe que sucedió. “Creemos que partió caminando por el sendero que todos utilizamos para trotar o pasear nuestras mascotas, o tal vez se desoriento y caminó por la banquina y alguien pudo haberlo visto o levantado y él no pudo decir quien era o adónde ir”.

“Si alguien ha visto una persona deambulando por la ruta por favor comunicarse con la seccional segunda o cualquier dependencia policial, o por acá en mí Facebook”, pidió a través de un posteo en sus redes sociales en la madrugada del martes en donde contó que Germán es su compañero desde hace 20 años y que está desaparecido.

Germán Arratia estaba sin trabajo hace un año y estaba depresivo, sostuvieron los amigos.

“Él vestía una campera de lona verdoso, un gorro gris con negro, pantalones cargo en tono verde grisáceo y botines acordonados de caña alta color marrón. Su estatura es de 1.75”, lo describió.

La Policía Local, junto con otras fuerzas de seguridad, está realizando un rastrillaje exhaustivo en la zona de la costanera donde los días de buen tiempo la gente deja los vehículos para pasear por el campo. El martes al mediodía mientras una lancha rastrillaba el mar grupos de uniformados hacían lo mismo hacia el campo, del otro lado de la ruta. Según pudo saber La Opinión Zona Norte, no hay indicios de que su camioneta haya cruzado por el límite de Ramón Santos en ningún momento desde ayer.

La preocupación de los familiares, amigos y la Policía es que antes de desaparecer Germán Arratia le había dicho a un amigo que se iba a quitar la vida.

La Policía de santa Cruz realizó pericias en el auto de Germán Arratia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE.

No estaba nada bien anímicamente. Quedó desempleado y hace un año que no tiene trabajo por lo que comenzó a tener problemas económicos. “Estaba un poco desorientado, hacía dos o tres días que no se alimentaba ni se hidrataba”, reveló en diálogo con radio LU12 AM680 ,el comisario Cristian Davies, director de la Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz.

En Caleta Olivia hay un amplio despliegue policial para buscar a Germán. A los rastrillajes por tierra y por mar, se sumaron los perros de la Policía de Puerto San Julián para apoyar el trabajo de la Comisaría Cuarta.

La Policía busca a Germán Arratia por tierra y por mar.

Tras la denuncia la Policía de Santa Cruz activo el protocolo de búsqueda desde el lunes a las 15 horas que fue cuando conocieron el caso. Este martes al mediodía solicitó la colaboración de la comunidad para la búsqueda y dio más características para dar con él:

Nombre: German Arratia

Edad : 39 años

: 39 años Domicilio : Barrio Centenario, calle Ombú N° 530

: Barrio Centenario, calle Ombú N° 530 Descripción Física : Piel trigueña, Cabello corto negro, con barba, cicatriz en la pierna derecha (gemelo), color de ojos marrón oscuro.

: Piel trigueña, Cabello corto negro, con barba, cicatriz en la pierna derecha (gemelo), color de ojos marrón oscuro. Vestimenta al Momento de la Desaparición: Campera de lona, a la cintura, de color verde, Pantalón cargo de trabajo, gris verdoso, Botines petroleros acordonados color marrón militar, Gorra tipo pasamontaña color gris oscuro con negro (de jersey, no tejida).

1 de 4 | La Policía de santa Cruz realizó pericias en el auto de Germán Arratia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE. 2 de 4 | FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE. 3 de 4 | FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE. 4 de 4 | FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN ZONA NORTE.

Ante cualquier información sobre el paradero de German Arratia puede ser comunicada al 911.

¿Qué pasó con Germán Arratia?