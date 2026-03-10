Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Día Internacional de la Mujer y las actividades organizadas durante marzo, el Hospital Modular llevará adelante una jornada especial de atención destinada a la salud integral de las mujeres de Caleta Olivia.

La actividad se desarrollará el sábado 14 de marzo entre las 8 y las 13 horas, con distintos servicios médicos, estudios y charlas abiertas que buscan fomentar el cuidado y la prevención en la salud femenina.

La agente sanitaria Eliana Maldonado destacó la importancia de la propuesta y explicó que la iniciativa está pensada exclusivamente para mujeres. “La jornada va a estar destinada pura y exclusivamente a las mujeres”, señaló.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas durante el Mes de la Mujer, con el objetivo de facilitar el acceso a controles y estudios que muchas veces se postergan.

“La gran mayoría de las veces, las mujeres, siempre nos dejamos para lo último. Primero está la familia, los hijos y en este día van a ser ellas la prioridad para nosotros”, expresó Maldonado.

Disponibilidad

Durante la jornada se ofrecerá una amplia variedad de prestaciones vinculadas al cuidado de la salud femenina. Entre ellas se encuentran la atención por médico generalista, controles ginecológicos y consejería en salud sexual y reproductiva con entrega de métodos anticonceptivos.

También se realizarán estudios como ecografías, Papanicolaou (PAP) y colposcopías, además de controles odontológicos, vacunación y atención de enfermería a demanda.

Maldonado explicó que el objetivo es brindar una atención integral para las mujeres que se acerquen. “Va a haber atención médica clínica, donde se van a hacer los pedidos y también se van a evaluar estudios que las pacientes ya tengan realizados y todavía no hayan sido vistos por un profesional”, indicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de acercarse con estudios previos si los tienen disponibles. “Si ellas llegan a tener un PAP que se hayan realizado y lo tienen, que se acerquen , porque es sumamente importante poder evaluar la atención anterior con la que se va a realizar ahora”.

En total se dispondrán 20 cupos para la realización de estudios ginecológicos entre las profesionales que participarán de la jornada.

La jornada contará con charlas de bienestar.

Entrevistas previas

Para poder acceder a algunas de las prestaciones, se realizará previamente una instancia de entrega de turnos. Esta etapa tendrá lugar el miércoles 11 de marzo entre las 14 y las 18 horas.

La agente sanitaria Patricia Leal explicó que antes de otorgar los turnos se realizará una breve entrevista para organizar las atenciones. “A partir de mañana a las 14 horas ya se pueden acercar a la oficina de nosotros en Salud Integral. Vamos a estar haciendo las entrevistas para ver qué tipo de estudio le está faltando a las pacientes y organizar los turnos para el día sábado”, detalló.

Leal también remarcó la importancia de realizar esta instancia previa para ordenar la jornada y garantizar una mejor atención.

“Siempre se solicita cita, porque hacemos una entrevista previa para ver realmente cuáles son los estudios esenciales que le están faltando. Aquellas que ya tienen estudios también pueden acercarse para que la doctora los evalúe”, explicó.

En ese sentido aclaró que quienes no cuenten con turno previo no podrán ser atendidas durante la jornada del sábado.

Charlas

Además de los controles médicos, la jornada incluirá un ciclo de charlas orientadas al bienestar y la salud integral de las mujeres. Las actividades estarán a cargo de distintas profesionales de la salud y abordarán temáticas vinculadas al cuidado físico y emocional. Entre ellas se encuentra la charla sobre recuperación del piso pélvico, a cargo de la licenciada Patricia Quiroga, del área de kinesiología.

También se brindará una charla sobre bienestar en la menopausia y estrategias para el equilibrio físico y emocional, a cargo de la licenciada María de los Ángeles Rodríguez, del área de psicología.

Otra de las exposiciones estará a cargo de la farmacéutica Mariela Pérez, quien abordará el tema de la medicación y la autogestión en pacientes con enfermedades crónicas.

Leal explicó que estas charlas serán abiertas a toda la comunidad. “Van a ser abiertas al público. La idea es que las personas se acerquen y, según la cantidad de gente que vaya llegando, se irán realizando las charlas de forma consecutiva”, señaló.

Patricia Leal, comentó que adolescentes y jóvenes podrán acercarse a realizar consultas sobre salud sexual. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN.

Prevención e información

Las agentes sanitarias destacaron que el consultorio de Salud Integral y Salud Sexual y Reproductiva del hospital trabaja permanentemente brindando asesoramiento a la comunidad.

Por ese motivo, también invitaron a mujeres jóvenes y adolescentes que necesiten información sobre salud sexual o métodos anticonceptivos a acercarse al espacio.

“También se pueden acercar las adolescentes o jóvenes que necesiten información sobre métodos anticonceptivos, salud sexual o planificación familiar. Nosotros estamos para brindar orientación y acompañamiento”, señalaron.

Como parte de la jornada, además, las mujeres que asistan recibirán un pequeño presente en reconocimiento a su participación y como gesto simbólico en el marco del Mes de la Mujer.