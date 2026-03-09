Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo giro sacude la investigación por la desaparición de Mario “Pato” García en Caleta Olivia. Según información extraoficial difundida este lunes, los restos humanos hallados durante los rastrillajes realizados a comienzos de 2026 pertenecerían al hombre de 50 años que desapareció el 8 de diciembre del año pasado.

La información fue publicada por Canal 2 de Caleta Olivia, que señaló que “ya habrían confirmado que los restos humanos encontrados en febrero de este año 2026 pertenecerían a Mario ‘Pato’ García”. Sin embargo, hasta el momento la Justicia no comunicó oficialmente esa información a la familia ni lo confirmó públicamente.

La Opinión Austral dialogó con Gisella Cruz, hermana del desaparecido, quien aseguró que los allegados todavía no recibieron ninguna notificación formal sobre el resultado de las pericias. En la misma línea, altas fuentes policiales consultadas por este medio tampoco confirmaron de manera oficial la identificación de los restos.

El hallazgo de restos humanos durante la búsqueda

El hallazgo se produjo durante los operativos realizados el 19 de febrero en el marco de la intensa búsqueda de Mario García. En ese momento, investigadores encontraron una bolsa con restos humanos dentro de un cesto de basura en una vivienda abandonada ubicada en la calle Juan Álvarez, en el barrio Lucila Ortiz.

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo de la perra “Hella”, de la División de Canes de Comodoro Rivadavia, entrenada específicamente para la búsqueda de restos humanos. El animal marcó el lugar durante un rastrillaje realizado en la zona costera de Caleta Olivia.

En el interior de la bolsa se halló un hueso largo que, según trascendió en ese momento, podría corresponder a parte de un brazo o de una pierna. El elemento fue secuestrado por personal del Gabinete Criminalístico para iniciar las pericias correspondientes.

Pericias de ADN en Buenos Aires

Tras el hallazgo, el resto humano fue enviado a Buenos Aires para realizar un análisis de ADN que permitiera determinar si pertenecía a Mario García u otra persona.

Las pericias eran consideradas una pieza clave en la investigación, ya que podían confirmar o descartar una de las hipótesis más graves que manejaban los investigadores: la posible comisión de un homicidio.

Mientras se aguardaban los resultados, la familia de “Pato” García participó de diversas marchas en Caleta Olivia para exigir avances en la causa y conocer qué ocurrió con el hombre de 50 años.

La desaparición que conmocionó a Caleta Olivia

Mario César García, conocido por todos como “Pato”, fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 alrededor de las 14 horas.

De acuerdo con los datos incorporados en la causa judicial, ese día se subió voluntariamente a la parte trasera de una camioneta blanca en el barrio 2 de Abril. Desde ese momento no volvió a tener contacto con familiares ni amigos.

Mario César García, el hombre de 50 años que está desaparecido en Caleta Olivia.

La desaparición generó una fuerte conmoción en la comunidad de Caleta Olivia y motivó una intensa búsqueda policial que incluyó allanamientos, rastrillajes y la intervención de divisiones especializadas.

Su hermana, Gisella Cruz, explicó públicamente que Mario tenía retraso madurativo e hiperactividad y que era una persona fácilmente manipulable. Por ese motivo, la familia siempre sostuvo que no era habitual que se ausentara sin avisar.

Detenidos y secreto de sumario en la causa

El 13 de febrero el Gobierno Nacional ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten datos útiles que permitan dar con el paradero de Mario César García. La semana pasada la investigación registró otro avance importante cuando la Policía de Santa Cruz detuvo a dos personas en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia.

El procedimiento se realizó en la escalera 52 de ese sector y estuvo directamente vinculado con el expediente que investiga la desaparición de Mario García.

Dos detenidos por la desaparición de Mario García en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tras esas detenciones, la Justicia dispuso el secreto de sumario, por lo que no trascendieron detalles sobre las pruebas reunidas ni sobre la situación procesal de los sospechosos. Sin embargo, La Opinión Austral pudo saber que solo fueron demorados y fijaron domicilio.

La causa tramita en el Juzgado Provincial de Instrucción N°1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco. Actualmente, el magistrado se encuentra de licencia y la investigación es subrogada por la doctora Rosa González.

Dos detenidos por la desaparición de Mario García en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Una familia que espera respuestas

Mientras circulan versiones sobre la posible identificación de los restos humanos, la familia de Mario García continúa esperando una confirmación oficial por parte de la Justicia.

Durante los últimos meses, sus hermanos encabezaron movilizaciones en Caleta Olivia reclamando verdad y justicia, al tiempo que manifestaron su dolor por la incertidumbre que rodea al caso.

La movilización de familiares y allegados a Mario García.

La desaparición del vecino de 50 años sigue siendo uno de los hechos más conmocionantes de los últimos tiempos en la ciudad. Ahora, la confirmación o no de que los restos hallados pertenecen a “Pato” García podría marcar un punto decisivo en la investigación y abrir una nueva etapa para esclarecer qué ocurrió realmente aquella tarde de diciembre en el barrio 2 de Abril.