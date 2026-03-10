Un violento episodio sacudió este lunes a la ciudad de Caleta Olivia cuando un enfrentamiento entre grupos de jóvenes derivó en disparos de arma de fuego, un operativo policial con personas atrincheradas y la detención de varios sospechosos. Sin embargo, en medio de la tensión apareció un personaje que captó la atención de los vecinos y de las redes sociales: “Tato” Velázquez, conocido en el barrio 17 de Octubre como “El Puma del 17”.

Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró al hombre vestido con el cuero de un puma, mientras caminaba por la zona donde se desarrollaba el operativo de la Policía de Santa Cruz. La escena resultó tan inesperada que rápidamente se volvió viral.

El despliegue de las fuerzas y la historia que había subido un delincuente. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La presencia de Velázquez en el operativo policial del barrio 17 de Octubre se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio en redes sociales.

Mientras las fuerzas especiales trabajaban para detener a los sospechosos del tiroteo, el “puma del 17” caminó por la zona con su particular vestimenta y terminó protagonizando uno de los videos más compartidos de la jornada.

En una escena marcada por la tensión policial y la preocupación de los vecinos, la aparición del llamado “therian salvaje” de Caleta Olivia sumó una postal insólita que rápidamente recorrió las redes sociales de toda la región.

Tiroteo, atrincherados y un operativo policial en el barrio 17 de Octubre

El conflicto se inició poco después del mediodía del lunes en el barrio 17 de Octubre, en la zona suroeste de Caleta Olivia. Según fuentes policiales, un grupo de jóvenes atacó a pedradas un Peugeot rojo estacionado en la zona, aparentemente como consecuencia de una disputa previa con otros vecinos.

Atrincherados en el barrio 17 de octubre de Caleta Olivia tras un tiroteo. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La situación escaló cuando al menos dos de los involucrados sacaron armas de fuego y realizaron disparos al aire para intimidar a quienes se encontraban en el lugar.

Tras la alerta de los vecinos, la Policía de Santa Cruz desplegó un amplio operativo y cercó una vivienda ubicada sobre la calle Libertador, entre Pocha Juárez y Mario Carpio, donde varios sospechosos se refugiaron.

Durante varias horas, los efectivos aguardaron la orden judicial para ingresar al inmueble, donde se presumía que permanecían entre cinco y siete personas. Finalmente, fuerzas especiales irrumpieron en el lugar y detuvieron a tres jóvenes, mientras que se secuestró un arma de fuego que podría ser de calibre 9 milímetros.

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, confirmó que la policía encontró vainas servidas en el lugar y que el procedimiento se demoró varias horas a la espera de la orden judicial correspondiente.

El video que encendió la alarma en el barrio

El operativo comenzó luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que un joven se filmó realizando disparos al aire con un arma de fuego.

En la grabación, difundida a través de una historia de Instagram, el hombre lanzó frases desafiantes mientras efectuaba los disparos. En el texto que acompañaba el video se podía leer: “Caigan a la chingada, ahora qué onda. Vamos a ver quién va a morir”.

La difusión de esas imágenes generó temor entre los vecinos del barrio y motivó la intervención inmediata de las fuerzas policiales.

La aparición del “Puma del 17 de Octubre”: quién es Tato Velázquez

En medio del despliegue policial, otro hecho llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar. Un hombre apareció vestido con un cuero de puma sobre la espalda y comenzó a dialogar con vecinos y curiosos.

Se trata de Tato Velázquez, un personaje conocido en Caleta Olivia que desde hace tiempo llama la atención por su particular forma de presentarse en público.

En una entrevista que le realizó Canal 2 de Caleta Olivia, Velázquez aseguró que se identifica con ese animal. “Yo soy un puma… viejo puma de la Patagonia”, dijo durante el breve reportaje. También explicó que comenzó a usar la piel hace algunos meses y que lo hace porque “nadie se anima”.

“Cada loco con su tema. Mientras uno no moleste a nadie, vive la vida”, agregó el hombre, quien aseguró entre risas que incluso los perros “le tienen miedo”.

En medio del auge del fenómeno de los “therian”, algunos vecinos lo identifican como tal. Un therian es una persona que se identifica interna, espiritual o psicológicamente con un animal no humano, sin creer que tiene un cuerpo animal, sino sintiendo una conexión profunda con una especie específica (su “teriotipo”), y que a menudo se expresa a través de comportamientos, vocalizaciones o vestimenta animal, como colas y máscaras, en un movimiento popularizado por internet desde los 90.

“Yo soy un puma”, afirma Tato Velázquez, quien recuerda que sus ancestros también usaban cuero de animales para abrigarse y que él le hace honores. “Mientras uno no moleste a nadie, vive la vida”, afirmó.

Un personaje conocido en Caleta Olivia

Velázquez no es un desconocido para los vecinos de la ciudad petrolera. En redes sociales circulan desde hace tiempo imágenes y comentarios sobre su particular estilo.

Hace algunas semanas, por ejemplo, se difundió una fotografía en la que aparece con una camiseta de River Plate y el cuero de puma sobre los hombros. El posteo lo describía como “el therian caletense”.

Entre los comentarios, algunos usuarios defendieron su actitud y lo tomaron con humor. “Déjenlo que viva su vida como quiera”, escribió una persona, mientras otros lo definieron como “uno de esos personajes que siempre tuvo el pueblo”.

El antecedente viral: la caída desde el monumento El Gorosito

El nombre de Tato Velázquez ya había trascendido en 2023 por otro episodio que también se viralizó.

Durante los festejos por la victoria de River Plate en el Superclásico frente a Boca Juniors, el hombre se subió al emblemático monumento El Gorosito, que representa al obrero petrolero en la ciudad.

En ese momento perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura. Aunque la caída pudo haber terminado en una tragedia, Velázquez no sufrió heridas graves.

Personal policial lo trasladó al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, pero el hombre se negó a recibir atención médica y abandonó el lugar en medio de gritos, según relataron testigos.

