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Momentos de preocupación se vivieron este miércoles en el barrio Rotary de Caleta Olivia, luego de que se registrara una pérdida de gas y un principio de incendio en la caldera del edificio compartido por la Escuela Primaria N° 88 y el Secundario N° 42.

La situación obligó a evacuar preventivamente a estudiantes y docentes, suspender las clases y cortar el suministro de gas en todo el establecimiento educativo.

En diálogo con La Opinión Austral, la secretaria general de ADOSAC Caleta Olivia, Vanina Galván, brindó detalles sobre el incidente y destacó el accionar del personal docente frente a la emergencia.

Vanina Galván, secretaria general de ADOSAC Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Cómo se originó el incidente

Según explicó Galván, cerca de las 11 de la mañana trabajadores de la institución se comunicaron para informar que la caldera del Secundario N° 42 había presentado una falla vinculada a una pérdida de gas.

“Lo que sucedió fue que el regulador que tiene esta caldera tenía una pérdida de gas, lo que provocó esta llama grande dentro de este equipo”, indicó.

La dirigente sindical explicó que, ante la situación, los docentes comenzaron inmediatamente a evacuar a los estudiantes de manera ordenada y preventiva.

La Policía estuvo presente en la institución. FOTO GENTILEZA: DAVID CAPITANELLI / INFOCALETA

“Más allá de que fue una pérdida de gas, es peligroso y no hay que minimizar este tipo de situaciones. Hay que actuar con mucha precaución y de manera inmediata para evitar cualquier consecuencia grave”, sostuvo.

Además, señaló que este miércoles había menos alumnos presentes debido a las medidas de fuerza que lleva adelante el sector docente, lo que facilitó la evacuación del edificio.

Suspendieron las actividades en ambos turnos

Cerca de las 12:30 del mediodía, las autoridades resolvieron suspender completamente las clases tanto en el turno tarde como en las jornadas siguientes hasta nuevo aviso.

El corte de gas afecta a las dos instituciones debido a que comparten el mismo sistema de calefacción y la misma sala de máquinas, ubicada en el gimnasio del edificio escolar.

“Es un solo edificio que comparten las dos escuelas. Se cortó el gas en toda la institución y ya se siente el frío cuando uno ingresa”, explicó Galván.

En ese contexto, indicó que mientras duren las reparaciones y controles técnicos, se avanzará con una reorganización pedagógica virtual para garantizar la continuidad educativa.

“Los chicos de manera presencial no van a poder asistir por lo menos esta semana”, afirmó.

Qué trabajos deberán realizarse

Tras el incidente, personal técnico y autoridades de la Dirección Regional realizaron una primera inspección en el lugar para determinar los pasos a seguir.

De acuerdo a lo informado, deberá elaborarse un informe técnico que será elevado a Río Gallegos, desde donde se definirá qué gasista matriculado realizará las reparaciones necesarias junto a Distrigas.

Realizaron corte de gas en el edificio. FOTO GENTILEZA: DAVID CAPITANELLI / INFOCALETA.

Entre los trabajos previstos se encuentra el reemplazo del regulador que presenta pérdidas y la adecuación del sistema de ventilación de la sala de máquinas.

“Las rejillas que tiene la sala de equipos deben estar hacia afuera y actualmente están hacia adentro”, detalló la secretaria general de ADOSAC Caleta Olivia.

Asimismo, remarcó que esperan que las reparaciones se realicen de forma integral y no mediante soluciones temporales.

Reclamos por el estado edilicio

Durante la entrevista, Galván también cuestionó las condiciones edilicias de la institución y aseguró que desde hace años vienen denunciando problemas vinculados al sistema de calefacción.

Recordó que el edificio había sido intervenido el año pasado, aunque los inconvenientes persisten y afectan especialmente a sectores ampliados del secundario.

“Los caños son muy chicos y la calefacción no llega correctamente a las últimas aulas. Por eso tenían que ir rotando los cursos”, explicó.

La secretaria recordó que el año pasado el edificio fue intervenido. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Además, sostuvo que muchas veces las soluciones implementadas fueron “parches” que no resolvieron de manera definitiva los problemas estructurales.

“Venimos denunciando hace mucho tiempo las malas condiciones de los edificios y que los arreglos son solamente para las fotos”, afirmó.

Destacaron el accionar de los docentes

Pese a la gravedad de la situación, Galván destacó el comportamiento del personal docente y consideró que actuaron correctamente al evacuar rápidamente a los estudiantes sin generar pánico.

“Los profes actuaron muy bien. Ante una pérdida de gas no se puede minimizar absolutamente nada”, expresó.

También remarcó la necesidad de reforzar las capacitaciones y protocolos de evacuación dentro de las instituciones educativas.

“Bomberos tiene que venir a capacitar al personal para que estas situaciones puedan resolverse de manera inmediata”, señaló.

Finalmente, indicó que aguardarán el avance de las reparaciones y la intervención del gasista matriculado para determinar cuándo podrán retomarse las clases presenciales en ambas instituciones educativas.