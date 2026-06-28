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El pedido de justicia por la muerte de Gabriel Trujillo suma cada vez más voces en Santa Cruz. A casi un mes del fallecimiento del subcomisario, su familia volvió a manifestar públicamente su dolor, su bronca y su preocupación por lo que consideran una alarmante falta de respuestas judiciales.

Gabriel Trujillo, oriundo de Comandante Luis Piedra Buena, trabajaba como subcomisario en Caleta Olivia. El pasado 30 de mayo sufrió un grave siniestro vial mientras circulaba por la Ruta Provincial N°12 rumbo a Cañadón Seco para cumplir funciones. Tras permanecer internado varios días, falleció el 2 de junio.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 3 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

En una entrevista brindada al medio Piedra y Camino, Cecilia, madre de Gabriel, expresó el sufrimiento que atraviesa la familia desde el trágico hecho y cuestionó duramente la situación del principal acusado.

Cecilia, madre de Gabriel Trujillo expresó “Siento que se nos ríen en la cara”. FOTO: CAPTURA VIVO / PIEDRA Y CAMINO.

Según la familia, el vehículo que lo embistió era conducido por Cristian Alonso, de 25 años, quien habría manejado con 1,5 gramos de alcohol en sangre.

“Una persona alcoholizada atropelló a mi hijo cuando iba a trabajar. Ni siquiera frenó. Lo dejó con muerte cerebral”, expresó Cecilia.

Además, aseguró que ni el acusado ni su familia tuvieron contacto con ellos desde el accidente.

“No hubo un llamado, ni un abrazo, ni siquiera un ‘lo siento’. Nada”, sostuvo.

La madre del subcomisario también apuntó contra la falta de respuestas judiciales y expresó su impotencia ante la situación actual.

“Sentimos que se nos ríen en la cara. Mientras nosotros sufrimos todos los días, él anda suelto como si nada hubiera pasado”, manifestó.

Agresiones en Cañadón Seco

La indignación creció aún más en las últimas horas luego de un grave episodio denunciado por la familia.

Romina Guzmán, viuda de Gabriel Trujillo, aseguró haber sido víctima de agresiones mientras colocaba carteles en Cañadón Seco con la consigna “Justicia por Gabriel”.

Según denunció, mientras pegaba afiches en postes de alumbrado público, apareció un vehículo Toyota blanco en el que se trasladaban presuntamente Cristian Alonso y su hermana menor de edad.

De acuerdo al relato, ambos habrían arrancado los carteles colocados por la mujer y posteriormente la menor habría intentado agredir físicamente a Romina.

Tras el episodio, la viuda realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de Cañadón Seco.

“Estamos desbordados. Tenemos mucho dolor”, expresó Romina Guzmán.

En diálogo con el Periódico Las Heras, Romina relató el duro momento personal y familiar que atraviesa.

Según expresó, actualmente depende del acompañamiento y ayuda de su familia directa para sostenerse económicamente y afrontar los gastos diarios.

Además, manifestó sentirse desamparada por la Justicia.

“Siento impotencia y dolor. Mientras yo tengo que ir a visitar a mi esposo al cementerio y mi hijo a su padre, el responsable de esta tragedia sigue libre y manejando como si nada hubiera pasado”, señaló.

La tapa de La Opinión Austral del 4 de junio.

Romina también anticipó que este lunes se presentará en Fiscalía para exigir explicaciones, especialmente por la presunta violación de las restricciones impuestas al acusado.

Según indicó, no sería la primera vez que lo ve conduciendo un vehículo después del hecho.

Afirmó que ya se lo habría cruzado en varias oportunidades en Caleta Olivia. Incluso aseguró haberlo visto durante el Día del Padre en la costanera local, en cercanías de Puerto Caleta Paula, a bordo de un Toyota blanco.

Convocan a una marcha en Piedra Buena

En paralelo, familiares, amigos y vecinos de Comandante Luis Piedra Buena convocaron a una movilización para exigir justicia por Gabriel Trujillo.

La concentración se realizará este lunes a las 15:30 horas en el Mástil Mayor de la terminal de la localidad, donde se espera una importante participación de la comunidad para acompañar a la familia en su reclamo y pedir que la causa avance sin demoras.

Desde la familia remarcaron que la movilización busca mantener visible el reclamo y exigir respuestas concretas de la Justicia.

“Necesitamos que nos acompañen y que este pedido de justicia se haga escuchar. Queremos justicia por Gabriel”, expresaron.

La causa se encuentra en el Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.

Mientras tanto, la familia insiste en un reclamo claro: que la muerte de Gabriel Trujillo no quede impune y que la Justicia actúe con celeridad.