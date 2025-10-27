Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriel “Chicho” Galarza se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, luego de imponerse con un contundente 65% de los votos en las elecciones comunales realizadas el domingo 26 de octubre, en simultaneo con las elecciones legislativas nacionales. El triunfo marca un hito en la política local, con una participación ciudadana superior al 75% del padrón electoral.

El candidato de “Fuerza Patria” obtuvo un total de 498 votos, mientras que su principal contendiente, Noelia Arias, representante de “Provincias Unidas Por Santa Cruz”, espacio vinculado al gobernador Claudio Vidal, alcanzó 267 sufragios, equivalentes al 33% del total.

Tras conocerse los resultados, Galarza agradeció el respaldo recibido. “Es una alegría inmensa. Lo veníamos viviendo estos últimos días, pero queríamos ser cautos. Empezamos la campaña y la terminamos diciendo que iba a ser lo que Dios quería y lo que la gente decida. Hoy la gente nos está dando un respaldo contundente que nos da un gran compromiso”, señaló en declaraciones a Voces y Apuntes.

Además, el flamante presidente de la Comisión de Fomento destacó que su gestión se centrará en mantener el orden administrativo de la comuna y en enfrentar el contexto económico actual: “Cañadón Seco es un pueblo ordenado, con una comuna que no es deficitaria. El primer objetivo es sostener a Cañadón, y vamos a tomar todas las medidas necesarias y decisiones políticas para mantenerlo así. Tenemos la obligación de ser mejores y de empezar a solucionar las problemáticas que tenemos”, afirmó.

Asimismo, el dirigente destacó la participación de los vecinos y vecinas y subrayó la importancia de ejercer el derecho al voto. “Más del 75% del padrón votó, y eso es un mensaje claro de que la gente cree en la democracia y ejerce su derecho. Estamos muy contentos por este tremendo respaldo de la gente”, concluyó, anticipando que su gobierno tendrá una duración de dos años y requerirá decisiones rápidas.

Elección extraordinaria

La elección extraordinaria se convocó tras el fallecimiento del comisionado Jorge Soloaga, el 2 de mayo de 2025, luego de una larga lucha contra un cáncer que le fue diagnosticado en 2020.

Soloaga había sido reelecto en octubre de 2023 con el 58,79% de los votos y se destacó por su aporte al desarrollo productivo, la cultura y la defensa de los recursos hidrocarburíferos de Cañadón Seco. Tras su muerte, el secretario de la Comisión, Carlos Lisoni, asumió de manera interina, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Provincial N° 55.

Jorge Soloaga, excomisionado de Fomento de Cañadón Seco.

El llamado a elecciones fue oficializado mediante el Decreto N° 0496/2025 del gobernador Claudio Vidal y se realizó el mismo día que las elecciones legislativas nacionales. La votación fue directa y por simple pluralidad, utilizando el Registro Nacional de Electores y el Registro de Electores Extranjeros, y estuvo supervisada por el Tribunal Electoral Permanente y autoridades judiciales.

En la previa, Galarza ya contaba con el respaldo del Partido Justicialista de Santa Cruz, tras imponerse en una asamblea interna frente a Carlos Lisoni, quien dirigía la comisión de manera interina. Por su parte, Noelia Arias, de 48 años, candidata de Provincias Unidas Por Santa Cruz, no tenía experiencia previa en la función pública, aunque posee una empresa vinculada al tratamiento de aceites usados.

El nuevo presidente de la Comisión de Fomento enfrentará el desafío de mantener la estabilidad administrativa heredada y de implementar políticas locales que respondan a las necesidades del pueblo. Con dos años de mandato por delante, Galarza inicia su gestión con un respaldo contundente y una expectativa de gestión orientada al orden, la eficiencia y la resolución de problemáticas comunitarias.

