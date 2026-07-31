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Un trágico accidente vial ocurrido en el sudoeste de Chubut terminó con la muerte de un operario que conducía una motoniveladora en medio de un temporal de nieve. El hecho se registró durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 260, cuando la máquina vial cayó por un barranco en una de las zonas más complejas del trazado que conecta distintos puntos de la región cordillerana.

En las últimas horas, las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Hugo Fabián Calderero, de 56 años, quien falleció en el lugar a raíz de las graves consecuencias del siniestro.

Según dio a conocer ADNSUR, el accidente ocurrió alrededor de las 22:45 a la altura del kilómetro 60 de la Ruta Nacional 260, en la bajada conocida como Ricardo Rojas, cerca del cruce con la Ruta Provincial 51.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta Nacional 260

De acuerdo con la información preliminar, una motoniveladora que realizaba tareas vinculadas a Vialidad Nacional se desplazaba en dirección a Lago Blanco cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, terminó precipitándose por un barranco.

Tras recibir el aviso de emergencia, efectivos de la Comisaría Distrito Lago Blanco acudieron al lugar para asistir en el operativo y verificar la situación.

Al llegar al sector, los uniformados constataron que la maquinaria había quedado aproximadamente 50 metros por debajo del nivel de la calzada, en una zona de difícil acceso debido a las condiciones meteorológicas extremas que afectan a la región.

La presencia de nieve acumulada y hielo sobre el asfalto representaba un riesgo constante para quienes trabajaban en el lugar y complicó tanto las tareas de rescate como las primeras actuaciones judiciales.

Operativo condicionado por el clima extremo

Las intensas nevadas, las bajas temperaturas y la escasa visibilidad nocturna dificultaron las tareas de emergencia desde el primer momento.

Una enfermera que intervino en el operativo confirmó que el conductor ya no presentaba signos vitales cuando fue hallado.

Posteriormente, los efectivos descendieron por el barranco y encontraron al trabajador despedido de la cabina de la motoniveladora. Según trascendió, el cuerpo estaba cubierto casi en su totalidad por la nieve y presentaba visibles manchas de sangre.

Las complejas condiciones del terreno, sumadas a la oscuridad y al pronunciado desnivel existente en el sector, obligaron a las autoridades a preservar la escena hasta las primeras horas de la mañana. Por esa razón, las pericias iniciales debieron ser postergadas para garantizar la seguridad del personal que participaba de la investigación.

Quien era el operario

Las autoridades identificaron al trabajador fallecido como Hugo Fabián Calderero, de 56 años.

Al momento del accidente conducía una motoniveladora New Holland RG 170.B Evo, una máquina vial utilizada habitualmente para trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de caminos.

La víctima realizaba tareas en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas, con fuertes nevadas que afectaban distintos sectores del sudoeste chubutense.

En el lugar también se encontraba M. S., propietario de la empresa Servicios Río Mayo, quien informó a las autoridades que la máquina se dirigía hacia la localidad de Lago Blanco cuando ocurrió el desbarranque.

Investingan las causas del desbarranque

La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, que ordenó las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente.

La investigación cuenta además con la intervención de personal de la División Criminalística, que llevará adelante las pericias técnicas para establecer qué provocó la caída de la motoniveladora al precipicio.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Sin embargo, las primeras evaluaciones señalan que las condiciones climáticas podrían haber tenido una incidencia importante en el siniestro, debido a la presencia de hielo y nieve acumulada sobre la ruta.

Los investigadores intentan determinar si la maquinaria perdió adherencia sobre la calzada, si existió algún desperfecto mecánico o si intervinieron otros factores que contribuyeron al fatal desenlace.

Ruta complicada

La Ruta Nacional 260 atraviesa una amplia zona de la cordillera y precordillera chubutense, donde durante el invierno las condiciones de circulación suelen verse afectadas por las nevadas, el hielo y las bajas temperaturas.

La semana pasada, asistieron a un camión varado por la nieve en la Ruta 260.

Precisamente, el sector donde ocurrió la tragedia es considerado uno de los más complejos para transitar cuando las condiciones meteorológicas son adversas, especialmente durante la noche.

Mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del hecho, la muerte de Hugo Fabián Calderero genera conmoción entre trabajadores viales y vecinos de la región, además de volver a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes desarrollan tareas sobre rutas patagónicas en medio de temporales de nieve y temperaturas extremas.