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Una tragedia sacudió a la provincia de Chubut durante la noche del jueves, cuando un operario que participaba de las tareas de despeje de nieve en la Ruta Nacional 260 murió tras protagonizar un grave accidente vial en el marco del Operativo Invernal 2026.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas en el sector conocido como la bajada de la Cancha, ubicado a pocos metros del cruce con la Ruta Provincial 51, que conecta las localidades de Lago Blanco y Ricardo Rojas. Allí, una motoniveladora que trabajaba en el mantenimiento de la calzada cayó a un precipicio por causas que todavía son materia de investigación.

La víctima era un hombre de 56 años que se desempeñaba como operador de la maquinaria vial. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente su identidad, a la espera de la finalización de las actuaciones judiciales.

Tareas de mantenimiento vial

La máquina involucrada pertenece a la empresa Servicios Río Mayo, firma contratada para colaborar con Vialidad Nacional en los trabajos de despeje y mantenimiento de la Ruta Nacional 260 durante la temporada invernal.

Según las primeras informaciones conocidas, la motoniveladora se encontraba realizando tareas para garantizar la transitabilidad del corredor cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, terminó precipitándose por una zona de barranco.

El impacto provocó consecuencias fatales para el operador, quien habría fallecido en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La tragedia se produjo en momentos en que los equipos viales intensificaban los trabajos debido a las complicadas condiciones meteorológicas registradas en la región, donde las nevadas y la formación de hielo generan permanentes dificultades para la circulación.

Investigación

Tras el siniestro, se dispuso la intervención de personal especializado para llevar adelante las pericias correspondientes y determinar qué ocurrió.

Durante este viernes estaba previsto el traslado al lugar de efectivos de Criminalística y profesionales médicos encargados de relevar la escena, realizar las actuaciones de rigor y reunir los elementos necesarios para reconstruir la mecánica del accidente.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura la posibilidad de que el vehículo haya sufrido un despiste producto del estado de la calzada. También se analizará si existió algún desperfecto mecánico en la maquinaria o si el operador pudo haber sufrido un problema de salud mientras desarrollaba sus tareas.

Por el momento, ninguna de estas líneas de investigación fue confirmada oficialmente y las autoridades esperan los resultados de las pericias para avanzar en la determinación de las causas.

Ruta afectada por el invierno

La Ruta Nacional 260 constituye uno de los principales corredores viales del sudoeste chubutense y resulta fundamental para la conexión con el paso internacional Huemules.

Durante el invierno, el tránsito de camiones de carga y vehículos particulares se mantiene constante, lo que obliga a desplegar operativos permanentes para garantizar condiciones seguras de circulación.

Las bajas temperaturas, las intensas nevadas y la acumulación de hielo convierten a este trayecto en uno de los más complejos de la provincia. Por esa razón, las tareas de mantenimiento vial son esenciales para evitar interrupciones en el tránsito y minimizar los riesgos para quienes circulan por la zona.

Nieve, hielo y tránsito pesado complican la circulación

Vecinos y personas que conocen el sector señalaron que las condiciones de circulación en ese tramo de la Ruta Nacional 260 se vuelven especialmente peligrosas durante los meses más fríos del año.

El paso constante de camiones internacionales provoca la compactación de la nieve sobre la calzada, generando capas de hielo que reducen considerablemente la adherencia de los vehículos.

A esa situación se sumaron nuevas precipitaciones registradas durante la jornada del jueves, que volvieron a cubrir sectores ya congelados y aumentaron el riesgo tanto para los conductores como para los trabajadores encargados del mantenimiento vial.

Las condiciones extremas obligan a los operarios a desempeñar sus tareas en escenarios de alta complejidad, muchas veces expuestos a situaciones de riesgo permanente.

Incidentes en las últimas semanas

El lugar donde ocurrió la tragedia ha sido escenario de distintos siniestros viales durante las últimas semanas, todos vinculados a las difíciles condiciones climáticas que afectan a la región.

Algunos de esos accidentes incluso demandaron complejos operativos de rescate y remoción de vehículos pesados debido a la presencia de nieve, hielo y caminos de difícil acceso.

Las autoridades continúan monitoreando de manera permanente el estado de la ruta y reforzando las tareas de mantenimiento para preservar la seguridad vial en uno de los corredores más importantes de la provincia.