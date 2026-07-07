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La Justicia de Trelew condenó a un hombre a tres años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una indemnización de 5 millones de pesos tras hallarlo responsable de una serie de violentos hechos cometidos contra su expareja, que culminaron con el incendio total de la vivienda de la víctima.

La sentencia fue dada a conocer durante una audiencia realizada en una sala de la Oficina Judicial ubicada en el tercer piso de los tribunales de Trelew. El juez Gustavo Castro homologó la aplicación del instituto de juicio abreviado previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal y comunicó la parte resolutiva del fallo.

Por parte del Ministerio Público Fiscal intervino la abogada de fiscalía María Samaniego, bajo la supervisión del fiscal general Lucas Koltsch.

El hecho

De acuerdo con la acusación fiscal, los episodios ocurrieron el 25 de diciembre de 2025 y tuvieron su origen durante una reunión por los festejos navideños.

Cerca de las 6 de la mañana, el imputado acudió junto a su pareja al domicilio de una tercera persona. En ese contexto, comenzó a protagonizar escenas de celos y a intimidar a la mujer con amenazas para que abandonara el lugar. La víctima se negó a hacerlo.

Según la investigación, el acusado reaccionó con enojo y se dirigió hacia la vivienda de la mujer. Una vez allí, ingresó por una ventana y provocó importantes destrozos en distintos elementos del inmueble. Luego abandonó el lugar por la misma abertura por la que había ingresado.

Una vecina observó lo sucedido y posteriormente relató los hechos, convirtiéndose en una testigo clave para la causa.

Las amenazas se intensificaron durante el día

La situación no terminó con los daños materiales ocasionados en la vivienda.

Horas más tarde, alrededor de las 15, el hombre comenzó a enviar mensajes de audio a la víctima. En esas comunicaciones profirió graves amenazas y le manifestó que iba a incendiar la casa.

Ante la reiteración de los mensajes intimidatorios, la mujer decidió bloquear el contacto. Sin embargo, la medida no impidió que continuaran las agresiones.

De acuerdo con la acusación, cerca de las 21 el imputado volvió a comunicarse utilizando otro número telefónico. En esa oportunidad lanzó nuevos insultos y reiteró la amenaza de prender fuego la vivienda.

Cumplió las amenazas

Poco después, alrededor de las 22:40, el acusado concretó lo que había anunciado durante toda la jornada.

La investigación determinó que se dirigió al domicilio de la víctima y provocó un incendio utilizando un elemento que aún no pudo ser identificado.

El fuego se propagó rápidamente por el interior de la vivienda, afectando todos los ambientes. Como consecuencia, la casa sufrió daños totales y quedó completamente destruida.

Los investigadores concluyeron que se trató de un incendio intencional que generó un peligro común para los bienes, agravando la situación procesal del acusado.

Los delitos por los que fue condenado

La acusación encuadró los hechos en las figuras penales de amenazas simples, violación de domicilio, daños e incendio doloso con peligro común para los bienes, todos en concurso real y en carácter de autor.

Las conductas fueron analizadas además dentro del marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de la normativa constitucional vinculada a la protección de las víctimas de violencia de género.

Prisión y millonaria indemnización

Durante el juicio abreviado, el imputado reconoció los hechos y aceptó el acuerdo alcanzado entre las partes.

A partir de esa admisión y de los elementos reunidos durante la investigación, el juez Gustavo Castro resolvió imponer una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Además, ordenó que el condenado indemnice a la víctima con una suma de 5 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de los ataques y del incendio que destruyó por completo la vivienda.

La resolución también establece que deberá afrontar las costas del proceso judicial.