La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una actualización de alerta temprana por vientos fuertes para el miércoles 8 de octubre de 2025, que abarca amplias zonas de las provincias de Santa Cruz y Chubut.
Las autoridades confirmaron que se esperan condiciones meteorológicas adversas, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h en sectores de meseta, lo que eleva el riesgo de incidentes y daños materiales.
Alerta amarilla: ráfagas de hasta 90 km/h
Durante la jornada, el área bajo alerta amarilla será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Esta advertencia rige para sectores de las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado y Magallanes, en la provincia de Santa Cruz.
Recomendaciones del SMN:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Mantenerse informado por canales oficiales.
- Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta naranja: ráfagas que superarían los 120 km/h
El SMN elevó el nivel de advertencia a naranja para zonas más expuestas, especialmente en las mesetas del centro y norte de Chubut, donde los vientos del oeste podrían alcanzar velocidades de 60 a 75 km/h con ráfagas máximas de hasta 120 km/h.
Zonas afectadas: Mesetas de Escalante, Sarmiento, Florentino Ameghino y áreas cercanas a Rawson.
Recomendaciones:
- No refugiarse cerca de árboles o postes.
- Buscar resguardo seguro bajo techo.
- Comunicarse con organismos de emergencia ante cualquier incidente.
Consecuencias registradas
La Opinión Austral reportó voladuras de chapas y daños estructurales en la localidad de Tres Lagos, producto de ráfagas intensas.
El fenómeno no solo genera complicaciones en rutas y caminos rurales, sino también afecta el suministro eléctrico y las condiciones de tránsito, por lo que las autoridades insisten en la prevención y la información constante.
