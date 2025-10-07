Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una actualización de alerta temprana por vientos fuertes para el miércoles 8 de octubre de 2025, que abarca amplias zonas de las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Las autoridades confirmaron que se esperan condiciones meteorológicas adversas, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h en sectores de meseta, lo que eleva el riesgo de incidentes y daños materiales.

Alerta amarilla: ráfagas de hasta 90 km/h

Durante la jornada, el área bajo alerta amarilla será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Esta advertencia rige para sectores de las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado y Magallanes, en la provincia de Santa Cruz.

Recomendaciones del SMN:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado por canales oficiales.

Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta naranja: ráfagas que superarían los 120 km/h

El SMN elevó el nivel de advertencia a naranja para zonas más expuestas, especialmente en las mesetas del centro y norte de Chubut, donde los vientos del oeste podrían alcanzar velocidades de 60 a 75 km/h con ráfagas máximas de hasta 120 km/h.

Zonas afectadas: Mesetas de Escalante, Sarmiento, Florentino Ameghino y áreas cercanas a Rawson.

Recomendaciones:

No refugiarse cerca de árboles o postes.

Buscar resguardo seguro bajo techo.

Comunicarse con organismos de emergencia ante cualquier incidente.

Consecuencias registradas

La Opinión Austral reportó voladuras de chapas y daños estructurales en la localidad de Tres Lagos, producto de ráfagas intensas.

El fenómeno no solo genera complicaciones en rutas y caminos rurales, sino también afecta el suministro eléctrico y las condiciones de tránsito, por lo que las autoridades insisten en la prevención y la información constante.