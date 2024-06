Ya pasó una semana desde que fue visto por última vez Luís Alberto Sea, un peón rural de 55 años que trabaja en la Estancia La Mariana y que desapareció cuando partió desde Comodoro Rivadavia a su lugar de trabajo por la Ruta 54 de Chubut.

El lunes, unos hombres que circulaban en cuatriclos hallaron su camioneta, una Toyota Hilux, de color blanco, tapada de nieve en la zona de Holdich en los límites entre Chubut y Santa Cruz. El vehículo estaba cerrado y sin ocupantes por lo que se renovaron las esperanzas para la búsqueda.

Así encontraron la camioneta de el peón rural Luís Sea cerca de Holdich.

La principal hipótesis plantea que podría haber concurrido a pie a algún establecimiento cercano. Pero las condiciones del tiempo continúan extremas. Por las fotos que aportaron los que encontraron la camioneta la altura de la nieve alcanza el metro y medio, casi dos metros, lo que dificulta poder ingresar con un vehículo pick up. Por eso la Policía solicitó la colaboración del Ejército tanto vía aérea como terrestre.

Este martes, el oficial a cargo de la División de Búsqueda de Personas indicó que las recorridas el rastrillaje que se hicieron el lunes no tuvieron ningún resultado. Llegaron hasta la camioneta, hicieron una recorrida por los establecimientos más cercanos y por el momento no hay indicios de Luís Sea.

Sin más señales no rastros, apareció un amigo del peón de campo llamado Eliseo Nahuelquier, otro trabajador rural que se sumó a la búsqueda de Luís Sea. “A mi me motiva que es un vecino con el que tenemos un muy buen trato, me enteré que estaba perdido el día miércoles que llamó su patrón a la estancia, ese día nevaba mucho y no pude salir. Pero desde ese día pensé que podría estar en una estancia cercana, ensille el caballo al otro día y fui hasta ahí. Llegué como pude porque el caballo se me enterraba hasta el pecho de nieve, pude llegar hasta una estancia vecina. Volví a salir, hice otro tramo de camino desde donde me encuentro trabajando yo”.

En su recorrida estuvo en contacto con personal del Ejército “les decía a la gente del Ejército que llegó en un tanque, que cerca de donde está la camioneta hay una estancia que se llama La Carmen, no llegaron hasta ahí, yo tampoco pude por la cantidad de nieve. Capaz puede estar ahí hay refugio para meterse ahí”.

Nahuelquir en diálogo con LU4 Nacional Patagonia contó que la situación en el campo sigue complicada tras el temporal ahora con la presencia de viento. “Hoy no se puede salir, esta muy bravo el viento, hay viento blanco de nieve volada es imposible andar, mi idea era, mi porfía como conocedor era volver a ir hasta donde paso el tanque anoche, no me dio el tema del viento. Esta muy frío por eso no salí a caballo”.

El peón que se sumó a la búsqueda tiene esperanzas de encontrar a su vecino con vida. “Dios quiera que el vecino este bien y resguardado. Estamos preocupados porque es un vecino que siempre ha estado a disposición”.

Si sabés algo del paradero de Luís Sea podés llamar al 2974082600 /101 /911

