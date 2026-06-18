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El caso de Ángel López continúa generando repercusiones en Chubut, mientras la Justicia provincial avanza en la revisión interna del área que intervino en el otorgamiento de la tenencia del niño a su madre, hoy detenida por el crimen.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut se encuentra a la espera del informe final de la auditoría realizada sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario, organismo que tuvo participación directa en el proceso judicial previo al asesinato del menor en Comodoro Rivadavia.

La causa sigue despertando fuerte conmoción social y mantiene bajo análisis el funcionamiento de los organismos encargados de intervenir en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Auditoría en etapa decisiva

La intervención sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario fue dispuesta a mediados de abril, luego de que el caso expusiera cuestionamientos sobre la actuación judicial y administrativa en torno a la situación del niño.

Según se informó en el escrito de presentación, la auditoría tiene como objetivo ejercer un “contralor del debido cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas a ese organismo por la normativa vigente”.

La revisión no solo apunta a reconstruir lo ocurrido en el caso particular de Ángel, sino también a evaluar el funcionamiento general del sistema de protección y la eficacia de sus mecanismos de actuación.

El foco está puesto en determinar si existieron fallas estructurales, errores de procedimiento o debilidades en la intervención institucional.

Informe final

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Andrés Giacomone, confirmó que el proceso de revisión se encuentra en su tramo final.

Según explicó, resta la entrega del último informe técnico, documento que será clave para conocer las conclusiones de la auditoría y definir los próximos pasos.

“Una vez analizado ese informe se verá cuál es el resultado al que se arribó y en base a eso también se tendrán que tomar medidas”, sostuvo Giacomone.

Sus declaraciones reflejan que la Justicia provincial espera contar con un panorama completo antes de avanzar con eventuales resoluciones o modificaciones en el sistema.

Qué aspectos analiza la Justicia

De acuerdo con lo expresado por las autoridades judiciales, la auditoría no se concentra exclusivamente en posibles responsabilidades penales o individuales de quienes intervinieron en el caso.

El análisis tiene un alcance más amplio y está orientado a revisar el funcionamiento del sistema en su conjunto.

“Nosotros lo que tenemos que analizar es el conjunto, verificar si el sistema como tal está funcionando de manera correcta y cuáles son las posibles mejoras”, explicó Giacomone.

Esto incluye la revisión de protocolos de actuación, criterios de evaluación y herramientas de intervención utilizadas en situaciones de riesgo o vulnerabilidad.

Evaluaciones individuales

Si bien la revisión actual está enfocada en el funcionamiento institucional, desde el Superior Tribunal no descartaron avanzar más adelante en análisis puntuales sobre el desempeño de actores específicos.

Esa instancia podría abrir nuevas evaluaciones sobre la actuación individual de profesionales o funcionarios vinculados al área judicial que intervino en el caso.

Por el momento, la atención está puesta en las conclusiones del informe final, que podría marcar un punto de inflexión en la revisión del sistema de protección infantil en Chubut.

Conmoción en el país

El crimen de Ángel López generó una profunda conmoción en Comodoro Rivadavia y en toda la Argentina.

La tragedia volvió a poner en discusión la capacidad de respuesta del sistema judicial y de los organismos de protección frente a contextos de alta vulnerabilidad.

Con la auditoría próxima a concluir, la Justicia de Chubut enfrenta ahora una etapa clave: determinar si hubo fallas, establecer responsabilidades y definir qué medidas serán necesarias para fortalecer los mecanismos de protección de la niñez.