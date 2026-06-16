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La investigación por la muerte de una niña de 5 años tras el ataque de un perro en Playa Magagna, en la provincia de Chubut, sumó un elemento central para el esclarecimiento del caso: las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que ocurrió el hecho.

La confirmación fue realizada por la fiscal especializada en Delito Ambiental y Maltrato Animal, Florencia Gómez, quien explicó que los registros audiovisuales forman parte del expediente judicial y están siendo analizados junto con otras evidencias recolectadas durante la investigación.

Florencia Gómez, fiscal especializada en Delito Ambiental y Maltrato Animal.

El caso generó una amplia repercusión en la provincia y continúa siendo objeto de diversas diligencias judiciales y periciales. Según precisó la funcionaria, el Ministerio Público Fiscal trabaja de manera coordinada con distintas áreas técnicas y de investigación para reconstruir con precisión las circunstancias en las que se produjo el ataque fatal.

Las cámaras registraron el momento del ataque

Durante una entrevista brindada a Canal 12 Web, Gómez confirmó que el episodio quedó registrado por sistemas de videovigilancia instalados en el sector donde ocurrió la tragedia.

La fiscal indicó que las imágenes fueron incorporadas a la causa y constituyen una de las pruebas que están siendo evaluadas por los investigadores.

“Se tomaron todas las muestras y todas las pruebas. Se está volviendo a hacer un relevamiento de cámaras y de testigos”, señaló.

Además, explicó que las tareas de investigación continúan con nuevas entrevistas y análisis complementarios para verificar toda la información disponible.

Al referirse específicamente al material audiovisual, confirmó que las cámaras muestran el ataque sufrido por la menor, un elemento considerado relevante para reconstruir la secuencia de los hechos.

Las imágenes son analizadas junto con otros elementos probatorios obtenidos desde que comenzó la investigación.

La evidencia biológica apunta a un perro identificado

En los días posteriores al hecho circularon distintas versiones respecto de la posible participación de más de un animal en el ataque. Sin embargo, la fiscal evitó brindar detalles sobre la teoría del caso y sostuvo que la investigación se basa únicamente en elementos objetivos.

Según explicó, la Fiscalía trabaja sobre tres ejes principales: los registros audiovisuales, los testimonios de testigos y la evidencia biológica obtenida durante las pericias.

En ese marco, indicó que los resultados reunidos hasta el momento señalan a un animal específico.

“La evidencia biológica nos indica a este can, no a otro por el momento”, afirmó.

La funcionaria aclaró que las hipótesis relacionadas con la eventual participación de un segundo perro continúan siendo analizadas por los investigadores, aunque remarcó que las conclusiones se adoptarán únicamente a partir de pruebas verificables.

La investigación permanece abierta y las distintas líneas de trabajo continúan desarrollándose de manera paralela.

Nuevas pericias y relevamiento de testigos

La Fiscalía dispuso la continuidad de distintas medidas destinadas a profundizar la investigación.

Entre ellas se encuentran nuevas entrevistas a vecinos de la zona, la revisión de cámaras adicionales y la ampliación de declaraciones de personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

El objetivo es contrastar todos los elementos reunidos hasta el momento y completar la reconstrucción de los hechos.

Las autoridades judiciales también mantienen en curso estudios periciales vinculados con la evidencia obtenida en el lugar del ataque.

De acuerdo con lo informado por Gómez, cada una de las actuaciones busca aportar datos que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el episodio y cuáles fueron las circunstancias previas.

Qué organismos participan de la investigación

La fiscal detalló que el trabajo involucra a diferentes organismos especializados de la provincia.

Entre ellos se encuentran efectivos de la Policía del Chubut, integrantes de la Brigada de Investigaciones, peritos de Criminalística, profesionales del Cuerpo Médico Forense y veterinarios especializados.

Cada una de estas áreas interviene en aspectos específicos de la causa, aportando informes técnicos y análisis periciales.

“Estamos trabajando para poder darle una respuesta a la familia, que es la única damnificada”, sostuvo Gómez.

Asimismo, pidió cautela respecto de las versiones que circulan públicamente mientras la investigación continúa en desarrollo.

“Hay que respetar a la familia. Parte de ese respeto es no salir a hablar ni a opinar del caso”, expresó.

La fiscal habló sobre la tenencia responsable de animales

Más allá de las actuaciones judiciales, Gómez se refirió a la problemática de la tenencia responsable de animales y al control de perros que permanecen sin supervisión en espacios públicos.

La funcionaria sostuvo que situaciones de este tipo reflejan una problemática que genera numerosas intervenciones por parte de los organismos competentes.

“No tendría que haber animales sueltos. Tiene que haber una supervisión directa sobre el can y, si no la hay, debe intervenir el municipio para evitar que haya animales sueltos”, afirmó.

La fiscal indicó que las denuncias vinculadas a perros sin control son frecuentes y consideró que la prevención resulta un aspecto central para evitar episodios similares.

El análisis sobre los perros territorializados

Durante la entrevista también se refirió a las conductas que pueden desarrollar algunos animales cuando permanecen durante largos períodos en determinados espacios sin supervisión directa.

Gómez cuestionó la idea de que únicamente determinadas razas representen un riesgo y señaló que el comportamiento de un perro puede modificarse en función de distintos factores.

“La gente se queda con el perro peligroso como el pitbull o el rottweiler, pero un perro se vuelve peligroso cuando se vuelve territorial y se transforma en un perro alfa”, indicó.

Según explicó, este tipo de situaciones puede presentarse cuando animales callejeros son alimentados por diferentes personas sin que exista un responsable formal de su cuidado.

“Si una persona le da de comer, debería adoptarlo y convertirse en un tenedor responsable. Si no, ese animal debe ser retirado del lugar porque se convierte en un riesgo para los vecinos y para sí mismo”, agregó.

La investigación continúa en Playa Magagna

Mientras avanzan las pericias, las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar con exactitud qué ocurrió en Playa Magagna el día del ataque que terminó con la vida de la niña de 5 años.

La revisión de los registros audiovisuales, los análisis biológicos, las declaraciones testimoniales y las nuevas medidas investigativas forman parte de una causa que permanece en plena etapa de instrucción.

Desde la Fiscalía señalaron que la prioridad es esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación, al tiempo que continúan las actuaciones destinadas a brindar respuestas a la familia de la menor fallecida.