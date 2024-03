Tras participar de la cumbre de gobernadores patagónicos que se realizó este jueves en Puerto Madryn, el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, habló en exclusiva con La Opinión Austral sobre este importante encuentro en el que se consensuaron una serie de reclamos para el Gobierno nacional.

Después de concretar una agenda común con relación a las principales áreas productivas de la región junto a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa), Vidal dijo que “el balance es positivo, creo que se da un gran paso que es la unidad con un planteo muy claro y preciso”.

Deseó que el Gobierno del presidente Javier Milei “lo tome con buenos ojos, nosotros hablamos de fortalecer la Patagonia y del desarrollo de nuestras actividades”. En ese sentido, señaló que “eso genera un alivio fiscal, la posibilidad del ingreso de nuevas divisas, movimiento económico regional, empleo genuino con salario digno, que las provincias de la región dejen de depender tanto del Gobierno nacional”.

Enfatizó que en vez de hablar de economía, es crucial reparar en la producción: “Es la base”. Seguidamente, hizo hincapié en que “hoy hablábamos de la gran posibilidad de tener una refinería en el sur, es lo que a nosotros nos permite abaratar el combustible y, a su vez, abaratar la canasta familiar por el costo de transporte. Una cosa nos va a llevar a la otra”.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Recalcó que “si realmente estamos de acuerdo en que tenemos que sacar nuestro país adelante produciendo, generando empleo y tratando una agenda de desarrollo industrial, Argentina tiene un gran potencial”.

“Producimos grano, pero no producimos alimentos. Extraemos gas y petróleo, pero sin embargo vemos buques con combustible dando vuelta en el Atlántico esperando poder desembarcar y poder descargar en la Argentina porque no hay divisas para hacerse cargo del pago”, lamentó, al tiempo que subrayó: “Hay cuestiones que hay que corregir”.

Luego de firmar junto a sus pares un documento donde se fijaron posiciones de cara a lo que será la reunión con Javier Milei, aseguró que el Gobierno nacional “si está en condiciones” de dialogar. “Si todos queremos exactamente lo mismo, que es poner este país de pie, lo coherente sería que nos pueda recibir y escuche nuestras inquietudes y en base al diálogo podamos construir lo que tenemos que construir”, expresó.

Abogó por un camino “que nos lleve a poder generar mejores condiciones de vida para todos los argentinos” y remarcó que “en este país no podemos tener los índices de pobreza que tenemos con todos nuestros recursos, son muy pocas las provincias que no tienen tantos recursos renovables o no renovables”.

Vidal manifestó que “esto es una cuestión de reordenamiento, de diálogo y no de imposición”. En ese aspecto, dijo que se trata de “un proyecto político que realmente nos permita salir adelante pero con todos adentro, no dejando al jubilado ni a los trabajadores de lado”.

Para cerrar, afirmó a La Opinión Austral que “por primera vez en la historia, los patagónicos decimos: ¿Qué hacemos, nos quedamos callados, miramos a un costado o nos ponemos a trabajar en conjunto para seguir incluso aportando más al país?”.