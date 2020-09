Coronavirus en Chubut: La esposa de Juncos dio positivo y estará aislado 14 días

El intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, anunció durante el fin de semana que se encontraba aislado luego de que un contacto estrecho diera positivo de coronavirus. Y este lunes confirmó que se trataba de su esposa y que dio positivo.

"Mi esposa es positivo, tengo que cumplir con este aislamiento durante 14 días", sostuvo el jefe comunal de la ciudad chubutense y afirmó que él no tiene síntomas y agregó: "Estoy esperando no tenerlos para no formar parte de la gran cantidad de positivos que estamos teniendo en las últimas semanas en nuestra región”, indicó en declaraciones radiales a la Cien Punto Uno.

La mujer del intendente es médica y pasó a formar parte de la estadística de personal de salud que se contagiaron producto de estar más expuestos, "esto lo vienen marcando los números y son los que nos piden el esfuerzo constantemente”, puntualizó Juncos.

Pese a lo estrecho del contacto, el jefe comunal no se hisopó, recordando que “de acuerdo a los criterios epidemiológicos y todos los contactos estrechos de un positivo tiene que quedar aislados, no se hisopan más, pero si presentan síntomas pasaría a ser positivo”. También indicó que hace unas semanas “me he practicado test serológico, que dio negativo en aquel momento”.

Por último, el intendente de Rada Tilly manifestó que “si bien uno tiene los cuidados que debe tener es factible contagiarse, soy muy cuidadoso en mi vida cotidiana y en respetar las normas, pero a pesar de ello nadie está exento”