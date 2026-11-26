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* Por Ismael Tebes

La investigación, encabezada por la fiscal Florencia Gómez, incorporó imágenes satelitales y evidencia científica para acreditar la afectación de una de las colonias de pingüinos de Magallanes más importantes del mundo.

A cinco años del inicio de una investigación que trascendió las fronteras argentinas, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó la condena contra Ricardo Adolfo La Regina por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en un sector próximo a Punta Tombo.

La resolución del máximo tribunal provincial ratificó las decisiones adoptadas por la Justicia en las dos instancias anteriores y consolidó un precedente de relevancia para la persecución penal de los delitos ambientales en el país.

La causa, que adquirió repercusión internacional y fue caracterizada como un caso de ecocidio por la magnitud de la afectación ambiental, permitió discutir los límites del ejercicio de la propiedad privada frente a las obligaciones legales de preservación de la biodiversidad y protección de la fauna silvestre.

El expediente también representó un desafío para el Ministerio Público Fiscal, que debió desarrollar una estrategia de investigación sustentada en conocimientos científicos, herramientas tecnológicas y aportes de especialistas nacionales e internacionales.

La fiscal general Florencia Gómez, actualmente responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), encabezó la investigación desde sus inicios, formuló la acusación y sostuvo la hipótesis fiscal durante el juicio oral y las sucesivas instancias de revisión.

Pichones de pingüinos de magallanes sin vida.

El origen de una causa histórica

La investigación comenzó el 26 de noviembre de 2021, cuando Gómez se desempeñaba como fiscal jefe de Rawson. Los hechos investigados se produjeron entre agosto y diciembre de aquel año en un establecimiento rural ubicado en Punta Clara, al norte de Punta Tombo, dentro de una región de extraordinario valor para la conservación de la biodiversidad patagónica.

La apertura de caminos, los desmontes y la remoción de suelo mediante maquinaria pesada afectaron sectores de alta concentración de nidos de pingüinos de Magallanes, en coincidencia con su período reproductivo.

La intervención sobre el terreno generó la destrucción de espacios de nidificación y la afectación directa de ejemplares de una especie que encuentra en las costas chubutenses uno de sus principales sitios de reproducción.

La situación despertó preocupación entre investigadores, organismos ambientales y organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna marina. El caso rápidamente adquirió repercusión nacional e internacional, tanto por las características de los hechos como por la importancia ecológica de Punta Tombo.

Masacre ambiental en Punta Tombo.

La reserva constituye uno de los principales atractivos naturales de Chubut y un sitio de referencia mundial para el estudio del pingüino de Magallanes, una especie cuya distribución reproductiva comprende amplios sectores de las costas de la Patagonia argentina y chilena.

Cada temporada, estas aves regresan a tierra firme para reproducirse, incubar sus huevos y alimentar a sus crías antes de iniciar un nuevo ciclo migratorio. La conservación de los sitios de nidificación resulta, por lo tanto, determinante para su supervivencia.

La ciencia como herramienta judicial

Una de las particularidades de la investigación fue la incorporación de imágenes satelitales como prueba directa para reconstruir las modificaciones realizadas sobre el terreno.

La comparación de registros obtenidos en diferentes momentos permitió identificar las intervenciones, establecer su evolución temporal y complementar los relevamientos efectuados por los especialistas.

La Fiscalía integró esa información con estudios cartográficos, inspecciones oculares, informes técnicos y declaraciones de expertos vinculados con organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones no gubernamentales.

La utilización de estas herramientas permitió trasladar al ámbito judicial conocimientos específicos sobre el comportamiento reproductivo de los pingüinos, las características del ecosistema y las consecuencias de las alteraciones sobre el hábitat.

Durante tres años, el Ministerio Público Fiscal reunió elementos para acreditar los hechos y establecer la responsabilidad penal del propietario del establecimiento.

La complejidad del expediente radicó, precisamente, en la necesidad de demostrar una afectación ambiental que excedía la destrucción material del suelo y comprometía las condiciones naturales de reproducción de la especie.

Tres instancias judiciales

El 20 de noviembre de 2024, un Tribunal Colegiado de Rawson condenó a Ricardo Adolfo La Regina a tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. También dispuso el decomiso de la retroexcavadora utilizada para realizar las intervenciones. La modalidad de cumplimiento de la pena implica que el condenado no debe ingresar a un establecimiento penitenciario mientras respete las condiciones impuestas judicialmente.

La defensa recurrió la sentencia y formuló planteos de nulidad que fueron rechazados el 21 de mayo de 2025 por la Cámara Penal de Trelew, que confirmó lo resuelto en primera instancia. El expediente llegó posteriormente al Superior Tribunal de Justicia mediante una impugnación extraordinaria.

El 21 de abril de 2026 se desarrolló la audiencia en la que la defensa solicitó la revocación del fallo, mientras que la Fiscalía y las querellas argumentaron a favor de mantener la condena.

Finalmente, el máximo órgano judicial de Chubut rechazó el recurso defensivo y ratificó la sentencia, coincidiendo con las decisiones de los tribunales que habían intervenido anteriormente. Aunque el término ecocidio fue utilizado para dimensionar la gravedad de los acontecimientos, la condena se sustentó en figuras contempladas por la legislación penal vigente: daño agravado y crueldad animal.

La causa adquirió repercusión internacional.

Los límites de la propiedad privada

Uno de los debates jurídicos que atravesó el proceso estuvo relacionado con el alcance del derecho de propiedad sobre terrenos que albergan especies silvestres y ecosistemas de especial relevancia ambiental.

El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y establece el deber de preservarlo. A su vez, la Ley General del Ambiente incorpora principios de prevención, precaución y responsabilidad frente al daño ambiental.

En ese marco, el caso Punta Tombo puso de manifiesto que la titularidad de un establecimiento rural no exime del cumplimiento de las normas destinadas a proteger los recursos naturales y la biodiversidad. La investigación también tuvo consecuencias en materia de política ambiental e institucional. Según destacó el Ministerio Público Fiscal, a partir del trabajo realizado se triplicó la superficie del Área Natural Protegida Punta Clara-Punta Tombo y se creó la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales.

La experiencia acumulada permitió fortalecer la capacidad del sistema judicial chubutense para intervenir en investigaciones que requieren conocimientos técnicos específicos y una articulación permanente con organismos científicos.

“Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia”, señaló la fiscal general Florencia Gómez.

La ratificación de la condena, exactamente cinco años después del inicio de la investigación, reafirma la relevancia de un expediente que instaló en la agenda pública la responsabilidad penal frente a la destrucción de los ecosistemas y la necesidad de desarrollar herramientas judiciales acordes con los desafíos de la conservación ambiental.