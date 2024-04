En los últimos días, un grupo de investigadores colocó rastreadores satelitales a dos ballenas sei en el Golfo San Jorge, ubicado en el sur de la provincia de Chubut y el norte de Santa Cruz. Se trata de un equipo de científicos con profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, pertenecientes al Centro Nacional Patagónico del CONICET. Además, junto a ellos trabajó un equipo de filmación de la National Geographic.

Al respecto, el doctor Mariano Coscarella, especialista en biología de poblaciones de mamíferos marinos, dialogó con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos y brindó detalles acerca de este ambicioso proyecto.

“Es un proyecto que tiene ya unos cuantos años, se desarrolla desde el 2019. En este momento estamos empezando con la colocación de los rastreadores satelitales”, indicó.

En ese sentido, el investigador contó por qué este estudio se centra en la ballena sei: “Cuando comenzamos a trabajar, no teníamos muy en claro cuáles eran las especies del golfo San Jorge y comenzamos a estudiar cuáles son las que se veían, cuándo, por cuánto tiempo, qué hacen, etc. Entre todas las especies que existe, la ballena sei resaltó, porque normalmente no se encuentra en zonas costeras y a nivel mundial está considerada en peligro de extinción“.

Mariano Coscarella, biólogo e investigador de la Universidad Nacional San Juan Bosco/CONICET.

En este marco, el grupo de investigación decidió estudiar por qué existe tan alta concentración de esta especia de ballenas en el Golfo San Jorge y conocer cuáles son sus movimientos en las aguas patagónicas.

“Pensamos que vamos a poder establecer cuáles son los patrones de uso y movimiento de la ballena dentro del Golfo. Después -si los rastreadores duran lo suficiente-, quizá podremos empezar a ver hacia dónde se dirigen cuando salen del Golfo, allá por el mes de junio/julio“, agregó Coscarella.

¿Cómo funcionan los rastreadores y cómo se instalan?

En otro tramo de la entrevista, el doctor Coscarella explicó el funcionamiento de los rastreadores satelitales que están utilizan en las ballenas sei.

“Los dispositivos vienen con un par de dardos que se meten dentro de la piel de la ballena. Se navega muy cerca del animal, muy despacio, con mucha paciencia y se coloca el rastreador en la base de la aleta dorsal, porque tienen que estar fuera del agua para transmitir las señales al satélite”, comentó respecto a la instalación.

Y agregó: “Cada vez que el animal emerge, si hay un satélite accesible para que se envíe la información, el rastreador emite y vamos viendo, casi en tiempo real, dónde se encuentra la ballena”.

Por otro lado, junto con la implantación del rastreador, los investigadores realizan una biopsia de la piel de la ballena, para saber si son machos o hembras, además de otros datos de interés como la edad del animal.

Documental sobre las ballenas sei en National Geographic

La financiación para el proyecto de la ballena sei se consiguió a través de Pristine Seas, de National Geographic y se prevé la realización de un documental sobre estos mamíferos marinos en la Patagonia argentina.

“Ellos dieron la financiación para la compra de estos rastreadores que son muy caros, están interesados en realizar un documental sobre el por qué de estas ballenas y la abundancia de estas ballenas acá en el Golfo. Hay gente de otros lugares del país y de Brasil, que trabajan para realizar las tomas para un posible futuro documental sobre estos animales”, comentó Coscarella.

Para finalizar, el investigador de la UNPSJB brindó algunos detalles sobre los primeros datos recabados.

“Las dos ballenas instrumentadas permanecen en el área, se mueven entre Rada Tilly, el sur de la provincia y el norte de Santa Cruz“, informó y agregó: “También van un poco hacia el norte del Golfo”.

“Los resultados finales los tendremos cuando la mayor parte de los rastreadores hayan dejado de transmitir. Su vida útil máxima es de 4 meses. Normalmente no permanecen tanto en los animales. Iremos viendo día a día qué hacen los animales”, concluyó..

