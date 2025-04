Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista con el programa “Sin Hilo” de Canal 12 de Chubut, José Glinski, diputado nacional por esa provincia, realizó un exhaustivo análisis político. En sus declaraciones, publicadas por el portal ADNSUR, el legislador habló sobre su perspectiva sobre el desempeño del peronismo en las elecciones de 2023, el escenario actual y la discusión que se debe dar de cara a las elecciones legislativas de este año y las generales de 2027.

En 2023, dijo, “llegamos a la elección con mucha expectativa, pensando que Juan Pablo Luque podía ser el Gobernador de la provincia. Estuvimos cerca, pero no nos alcanzó“, lamentó. Aunque Glinski advirtió que Luque “es responsable de cuáles fueron las condiciones por las cuales nosotros llegamos a la elección”, en referencia a la eliminación de las PASO provinciales en aquel año. “Él fue el que diseñó la estrategia y la táctica electoral porque era el candidato a gobernador, tenía esa responsabilidad y lo hizo a conciencia, pero yo creo que los resultados de eso fueron malos“, señaló.

Un nuevo método

Glinski destacó que “lo que está agotado en el peronismo no son sus ideas, ni su militancia, sino la falta de un método adecuado para discutir las candidaturas“. En este sentido, enfatizó que es fundamental generar un espacio de debate abierto y transparente. “Con algunos compañeros hemos decidido encarar un proceso para generar una alternativa, para poder volver tenemos que ser un poco más que oposición y tenemos que presentar una alternativa renovadora”,

Y agrego´: “No podemos seguir eligiendo candidatos a puerta cerrada; eso ya no funciona”, afirmó, criticando los encuentros secretos. “Hay que hacer exactamente lo contrario que es decir a viva voz lo que uno piensa, hacer la crítica correspondiente y sacar las conclusiones”.

Frente Opositor

El diputado nacional de UxP anticipó que su espacio político buscará formar un frente que incluya al Frente Renovador y otros actores del campo popular para presentarse como una oposición unida frente al gobierno de Javier Milei. “Necesitamos construir una alternativa real al Gobierno provincial y al nacional, y para eso debemos tener una base de sustentación política sólida”, subrayó.

Y no descartó que participen dentro de ese frente “algunos radicales que -seguramente- van a venir a acompañarnos como lo hace Leandro Santoro u otros radicales que participan de nuestro espacio a nivel nacional”, proyectó.

José Glinski remarcó el rol actual indudable del PJ: “Somos opositores al gobierno de ‘Nacho’ Torres. La situación de la Argentina es una situación muy crítica y la situación de la provincia no es menos complicada”, alertó.

El intendente de Dovalon, Dante Bowen, ya lanzó su precandidatura a Diputado Nacional por el PJ.

Los nuevos líderes

A la hora de analizar el escenario electoral de cara a octubre, el legislador nacional puso en valor a Dante Bowen, intendente de Dovalon (en su tercer mandato), como una figura clave en esta nueva etapa de construcción política.

“Dante ha demostrado su capacidad como intendente y podría ser un candidato representativo para nuestra propuesta“, destacó. El diputado abogó por la necesidad de líderes que se comprometan con el futuro del peronismo en la provincia.

Llamado a la Unidad

Glinski hizo un llamado a la unidad y al compromiso de todos los miembros del peronismo. “No podemos permitir que nadie se quede fuera. Todos deben trabajar para retener las bancas y preparar una oferta sólida para las elecciones de 2027″.

“Nuestra campaña tiene que ir a cicatrizar esas heridas y no sobra nadie. A ningún espacio político le sobra gente. A ninguno. Nosotros necesitamos que nuestros dirigentes asuman responsabilidades como protagonistas o como actores secundarios”, aseguró.

Mirada sobre Torres

Al hablar del gobierno de Ignacio Torres, José Glinski sostuvo que “Torres es más que su gobierno. O sea, es una persona que tiene proyección nacional porque -desde el día que fue gobernador- se habla sobre la posibilidad de que sea candidato a presidente. Es un dirigente que está un paso arriba del resto“, destacó.

Pero marcó que la posición del gobernador frente a Milei “es muy incómoda”. Recordó que Torres osciló “entre ser el opositor más férreo” a “una posición más pragmática que tiene que ver con la necesidad de que tiene por la provincia. Yo no hubiese mandado nunca a mis diputados a votar a favor de un acuerdo con el FMI“, criticó.

Candidatura a Gobernador

“Estoy dispuesto a hacer el esfuerzo máximo para que al peronismo le vaya bien” dijo Glinski al no descartar que pueda postularse como candidato a gobernador en 2027, aunque dijo que su ambicion es que “haya 11 candidatos a gobernador en el 2027. Que el peronismo tenga un menú para elegir y no quiero peronistas escondidos abajo de la mesa especulando si les va a ir bien, si les conviene o no les conviene”, afirmó.

Por lo que abogó primero por “tener una definición colectiva y después tiene que tener gente que se anime. Yo me animo a ocupar responsabilidades.” y concluyó: “Vamos a estar en la discusión para que el peronismo gobierne la provincia y que pueda tener la mayor cantidad de cargos y responsabilidad posible”.