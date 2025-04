Cristian lucha por su vida tras el incendio intencional en un taller de El Calafate La víctima del ataque fue Cristian Pérez, de 38 años, oriundo de Río Gallegos, quien había llegado a El Calafate hacía solo 20 días por trabajo relacionado al Turismo Carretera. Pérez se había quedado como mecánico en el taller de los Zúñiga, donde fue sorprendido por el fuego mientras dormía. Según denunció su hermano Nicolás Pérez, Cristian no tiene ninguna relación con los Zúñiga ni con la familia Burgos.“El taller no se incendió, lo incendiaron”, expresó conmovido Nicolás en diálogo con LU12 AM680, y pidió justicia por lo ocurrido. La investigación está en curso y, según trascendidos, una cámara de seguridad habría captado el ingreso de tres personas al lugar, aunque aún no hay avances concretos.En medio del dolor, la familia Pérez lanzó una campaña solidaria para cubrir los gastos derivados del ataque. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias Feli.1967 o al CVU 0000003100070633822887, a nombre de Felicita Fidencia Armoa.

Por La Opinión Austral | 16 de abril 2025 · 11:05 hs.