El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, reclamó un endurecimiento del marco legal para castigar con mayor severidad los delitos ambientales, criticó la subejecución de partidas presupuestarias destinadas al combate del fuego y cuestionó el desempeño de algunas autoridades locales en el marco de la emergencia ígnea que atraviesa la provincia.

La situación es crítica. Chubut enfrenta una temporada de incendios sin precedentes en un contexto de sequía histórica. En una entrevista con Radio Mitre, Torres recordó que “declaramos hace 2 meses la emergencia ígnea porque estamos atravesando la peor sequía desde 1965” y advirtió que hay factores extraordinarios que deben ser tenidos en cuenta. “Hay cuestiones que también son extraordinarias y que tenemos que contemplar, sobre todo cuando se relativiza el cambio climático”, sostuvo.

El mandatario describió el impacto emocional que genera el avance del fuego en las comunidades. “Bronca, angustia, impotencia también”, resumió, y agregó que “la desesperación de ver que el fuego se viene a las casas y que rodea un pueblo es horrible”.

También diferenció el origen de los focos: “Hay que separar lo que fue el Parque Nacional Los Alerces. El fuego inicia por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente, en Puerto Patriada, que es el que más nos preocupa y ocupa por la cercanía al pueblo”, detalló. En ese mismo sentido aclaró: “Ese foco no fue intencional”.

Sin embargo, también confirmó la existencia de incendios provocados. “Hay incendios de todo tipo. En su momento, denunciamos desde la provincia a un dueño de un campo que inició de manera intencional un fuego, pero en ese caso no por cuestiones inmobiliarias, sino productivas”, explicó. Además, recordó el caso de Cholila: “Hubo una pelea entre vecinos y a uno le prendieron fuego el terreno. Los agarramos con bidones de nafta en la mano”.

Torres fue contundente respecto a las sanciones judiciales. “Esos dos miserables delincuentes estuvieron 6 meses presos”, lamentó, y reclamó un cambio en el marco legal: “Esa gente tiene que estar años presa, no seis meses solamente. Es importante que haya un marco normativo para que la figura de ecocidio tenga el peso que tiene que tener”.

En ese contexto, valoró el trabajo actual de la justicia. “En este momento te puedo decir que da orgullo cómo está trabajando el fiscal Díaz Meyer con la procuración, con la secretaría de inteligencia, con las fuerzas federales”, afirmó.

En este ssentido, Torres descartó que los incendios actuales respondan a intereses inmobiliarios. “No veo ninguna especulación inmobiliaria. Estamos hablando de casas de gente”, aseguró. Y aclaró: “Puerto Patriada es un lugar intangible, es del municipio, no se va a vender nunca”.

También rechazó versiones que apuntan contra comunidades mapuches. “Nosotros en la provincia de Chubut vivimos en total armonía con el pueblo mapuche, es gente de trabajo, es gente de bien”, afirmó, y pidió responsabilidad: “Hay que separar las cosas y hay que ser serio a la hora de informar porque también se genera odio”.

Críticas por la subejecución de fondos

El gobernador también apuntó contra el mal manejo del presupuesto. “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, subejecutar una partida es sos un mal funcionario”, afirmó sin rodeos. Para graficarlo, explicó: “Si yo tengo un funcionario que tiene por objeto ejecutar una partida para reparación de pavimento y no lo hace, es un mal funcionario. No es un genio que ahorra plata”.

Aunque evitó polemizar en plena emergencia, adelantó que luego se revisarán responsabilidades. “Ayer le manifesté al presidente de Parques Nacionales algunas diferencias y creo que hay que cambiar algunas autoridades locales que no han estado a la altura de la circunstancia”, sostuvo, aunque aclaró que hoy la prioridad es otra: “Primero tenemos que garantizar que la seguridad de la gente esté 100% garantizada”.

“Ahora tenemos que estar todos espalda con espalda”

Por otra parte, Torres destacó el despliegue de recursos para combatir el fuego. “Tenés todos los aviones hidrantes, helicópteros disponibles en el país y en la región, porque también Chile está colaborando, y no alcanza contra la fuerza de la naturaleza”, explicó.

Subrayó además la cooperación entre provincias. “Acá está Chubut, está Córdoba, está Río Negro, está Neuquén, está Santa Cruz, está Santiago del Estero”, enumeró, y destacó el esfuerzo de los brigadistas: “Más de 503 brigadistas en este momento dejando la vida para poder cuidar a los chubutenses y a los turistas”.

En Puerto Patriada se vivieron los momentos más difíciles. “En un momento se cortó la ruta y habían llamas de más de 30 metros”, relató. Luego, explicó que el viento volvió a complicar la situación: “A la noche se levantaron ráfagas que revivieron el fuego a un nivel donde ayer fue literalmente caótico”.

En ese contexto, destacó el trabajo de bomberos voluntarios, brigadistas y radioaficionados. “Hay una sociedad hermanada para darle pelea al incendio y eso también es para estar orgulloso”, remarcó.

De cara al futuro, el gobernador llamó a la unidad. “Ahora tenemos que estar todos espalda con espalda peleando contra el fuego”, sostuvo, y agregó: “Ya va a haber tiempo para discutir cuestiones presupuestarias y llevar al Congreso lo que tengamos que llevar para garantizar recursos fundamentales”.

Finalmente, volvió a advertir sobre el contexto climático: “Desde 1965 no teníamos una sequía de la magnitud que estamos teniendo ahora”.