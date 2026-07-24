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Los compañeros del marinero fallecido, Haldi Morales, de 50 años, le dedicaron un sentido mensaje para homenajear al trabajador que perdió la vida tras caer al mar mientras cumplía tareas a bordo del pesquero Cabo Vírgenes.

La confirmación del fallecimiento del oriundo de la ciudad rionegrina de Sierra Grande generó una profunda conmoción entre sus colegas. A través de la página de Facebook “Marinero de Puerto Madryn“, cuya descripción señala que se trata de “una página de marineros hecha por marineros”, compartieron una emotiva despedida.

“Un soldado que va a quedar en el corazón de todos los que lo conocieron. Haldi Morales, el marinero del Cabo Vírgenes que ayer perdió la vida en el agua. ‘El Soldado‘ así era su sobrenombre, pero en realidad, él fue soldado de la Fuerza Argentina”, expresaron.

Asimismo, remarcaron que “hace muchos años, y después por cuestiones de la vida, decidió sacar la libreta de embarque. Es así que empezó a navegar. Su estado físico era envidiable, donde encontraba un lugar y tiempo en el barco estaba con su gimnasia, el cuerpo siempre bien marcado, mucha disciplina en su dieta y no aceptaba una Coca-Cola”.

El pesquero del que cayó Morales. FOTO: REVISTA PUERTO

Además, recordaron que tenía “un humor único, pero siempre humilde; muy tímido con los ajenos hasta que les caía bien, y cuando él pensaba que eras parte de su amistad, comenzaba con sus chistes, vos y él nomás, con una sonrisa a media agua, un chiste y te miraba a los ojos serio y la pequeña sonrisa”.

Seguidamente, subrayaron que “él, cuando no lo llamaban de los barcos, hacía de todo: patovica en Sierra Grande, pesquera, y me acuerdo alguna vez de tener una bloquera. Le gustaba hablar con los de confianza de los valores de la vida, de la familia, los hijos”.

Sus compañeros lamentaron: “Un buen muchacho que seguramente ‘El Soldado’ no quedará en algún recuerdo, sino en cada conversación de los que lo conocieron. Muy fanático de su Sierra Grande querido”, al tiempo que enviaron sus condolencias a la familia de la víctima y aseguraron sentirse orgullosos del gran padre, hijo y hermano que fue.

El posteo estuvo acompañado por un video que reconstruye la cronología de la jornada de búsqueda, durante la cual finalmente encontraron su cuerpo, con la canción “Sobreviviendo” como fondo musical. “No fue una noticia más (…) Q.E.P.D. Haldi ‘Soldado’ Morales. Hasta el último viaje. Abrazo, familia”, cerraron.

Estas declaraciones se dieron luego de lo expresado por el secretario regional del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn, César “Castor” Zapata, quien en diálogo con La Opinión Austral se refirió a las dificultades y los riesgos que implica trabajar en el mar.

“Nosotros somos conscientes. Mucha gente cree que el marinero gana mucha plata o que nuestro trabajo es fácil, pero no es así. Nos gusta lo que hacemos, pero sabemos que estamos expuestos a riesgos y que, lamentablemente, estas cosas pueden pasar arriba de un barco“, sostuvo.

En relación con el accidente, indicó que por el momento no existen precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho y remarcó que el testimonio de los tripulantes que compartían la navegación con la víctima será clave para reconstruir lo sucedido.

“Las condiciones estaban dadas para pescar, no había ninguna alerta meteorológica. Sabemos que una maniobra, el corte de un cabo o cualquier descuido puede terminar en un accidente, pero hoy no puedo asegurar qué fue lo que pasó. Estamos esperando que los compañeros declaren para conocer con certeza cómo ocurrió”, señaló.