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El reciente doble crimen ocurrido en Comodoro Rivadavia volvió a poner en el centro de la escena el rol de la Justicia en Chubut. El caso, que terminó con la vida de Rodrigo César Pedro Nieves y de Agustina Asencio, se inscribe en una escalada de violencia vinculada a disputas entre grupos delictivos y generó un fuerte impacto social.

El pasado judicial de Rodrigo Nieves es un elemento central para entender el trasfondo del caso. FOTO: MPF.

La situación adquiere mayor gravedad al considerar que Nieves, de 25 años, contaba con una condena firme de once años por el homicidio del mecánico Jorge Olivera en 2019, pero se encontraba en libertad al momento del ataque. Este dato reavivó cuestionamientos sobre decisiones judiciales y el control de personas con antecedentes penales.

Desde el Gobierno provincial advirtieron que estos casos reflejan la necesidad de revisar herramientas legales y el accionar del sistema judicial frente a delitos de alta gravedad.

El impulso de una ley antimafias en Chubut

En este contexto, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que el Ejecutivo avanzará con una ley antimafias, con el objetivo de combatir organizaciones criminales que operan de manera sostenida en el tiempo.

“El mensaje también es para un sector del Poder Judicial que es garantista. En muchos casos se buscan argumentos para dejarlos libres y no para que cumplan condena. Eso tiene que cambiar”, sostuvo el funcionario.

Además, cuestionó la reducción de penas en casos graves y remarcó el impacto que estas decisiones generan en la sociedad. “Hubo condenas importantes que se redujeron de manera inexplicable. Eso genera impotencia”, afirmó.

Hector Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut.

Uno de los ejes principales del proyecto será atacar el sustento económico de estas organizaciones. “Si no les sacamos los recursos económicos, no podemos hacer nada”, enfatizó Iturrioz, al tiempo que planteó la necesidad de decomisar bienes obtenidos de manera ilícita.

La iniciativa buscará adaptar herramientas ya existentes a nivel nacional para lograr mayor efectividad en el territorio provincial.

Once hermanos, cuatro muertos y un historial delictivo

El trasfondo del caso revela una historia de larga data. La familia Nieves, integrada por once hermanos —de los cuales cuatro murieron en hechos violentos—, aparece vinculada a numerosos episodios delictivos desde hace más de tres décadas en Comodoro Rivadavia.

El grupo se trasladó por distintos barrios, entre ellos Máximo Abásolo, San Martín, Isidro Quiroga y Quirno Costa, acumulando junto a sus padres más de 100 denuncias hacia el año 2013.

Entre los antecedentes se registran usurpaciones, amenazas con armas de fuego, robos agravados, tenencia ilegal de armas, homicidios e incendios intencionales. Este conjunto de causas configura un entramado criminal de alto impacto en la comunidad.

Uno de los episodios más conmocionantes ocurrió en diciembre de 2015, cuando una bala perdida terminó con la vida de Anahí Copa, una joven de 22 años que se encontraba amamantando a su bebé durante un ataque armado.

Enfrentamientos históricos y una violencia que no se detiene

La familia mantiene desde hace años un conflicto con integrantes de la familia Vera, en una disputa que se remonta a la década del 90 y que ha dejado múltiples víctimas fatales.

Uno de los hechos más recordados ocurrió en diciembre de 2016, cuando Jonathan Vera fue asesinado de un disparo en la nuca tras un ataque a balazos en el barrio San Martín. Por ese caso, miembros de la familia Nieves fueron detenidos, aunque luego resultaron absueltos por falta de pruebas, lo que profundizó la rivalidad.

La violencia continuó en los últimos años. El 24 de enero de 2025, Matías Nieves fue asesinado de siete disparos en el barrio Jorge Newbery. Semanas más tarde, el 27 de febrero, Jorge David Nieves fue ejecutado de un balazo en la cabeza en el barrio Quirno Costa.

A estos hechos se suman ataques recientes, como el registrado frente a la Oficina Judicial del barrio Roca, donde un grupo armado abrió fuego durante una audiencia vinculada a estas disputas. El episodio derivó en múltiples detenciones, secuestro de armas y el hallazgo de un vehículo incendiado.

El caso de Agustina Asencio y el impacto social

En medio de este entramado, la muerte de Agustina Asencio generó un profundo dolor en la comunidad. La joven no tenía vinculación con el ambiente delictivo, según afirmaron sus familiares, quienes insistieron en despegarla de cualquier relación con Nieves.

“Ella no era delincuente”, expresaron, al tiempo que señalaron que ambos se conocían desde hacía pocos días.

Agustina Asencio fue asesinada junto a Rodrigo Nieves, en un ataque a tiros cometido este miércoles en Comodoro.

Asencio agonizaba al momento de la llegada de la policía y falleció durante el traslado al Hospital Regional. El ataque ocurrió a pocos metros del Natatorio Municipal, donde trabajaba, lo que motivó el cierre del espacio por duelo durante dos jornadas.

La joven residía en el barrio Treinta de Octubre y su familia mantiene vínculos con instituciones deportivas locales.

“Guerra de familias” y presión por respuestas

Desde el Gobierno provincial sostienen que existe un “mapa del delito perfectamente identificado” y que es necesario intervenir con firmeza para desarticular estas estructuras.

“Tenemos que actuar para terminar con esta guerra de familias”, señalaron desde el área de Seguridad.