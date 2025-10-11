Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Matías Muñoz vive una jornada especial. El mediocampista nacido en Río Gallegos y formado en las divisiones inferiores del Boxing Club buscará este sábado concretar uno de los sueños más grandes de su carrera: ascender a la Liga Profesional con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

A los 29 años, Muñoz es parte de un plantel que hizo historia en la Primera Nacional, peleando palmo a palmo por un lugar entre los mejores del fútbol argentino. Para el futbolista santacruceño, esta final es mucho más que un partido: es el resultado de años de trabajo, sacrificio y perseverancia desde el sur.

De Río Gallegos al fútbol profesional

La historia de Matías Muñoz comenzó en el Boxing Club de Río Gallegos, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Desde muy joven mostró condiciones para destacarse: buena técnica, visión de juego y personalidad para liderar el mediocampo.

Su rendimiento lo llevó a ser observado por equipos del fútbol metropolitano. Pasó por Ferro Carril Oeste, donde debutó profesionalmente en 2017, y luego vistió las camisetas de Colegiales, Tristán Suárez y All Boys, además de una experiencia internacional en Unión La Calera de Chile.

En sus inicios, Matías Muñoz en la cancha del Boxing Club de Río Gallegos.

En 2025 llegó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, equipo con el que rápidamente se ganó un lugar como uno de los jugadores más regulares del plantel. Su despliegue y capacidad para recuperar y distribuir la pelota lo convirtieron en un pilar dentro del esquema de Ariel Broggi, el entrenador aurinegro.

La final del ascenso: hora, lugar y TV

La Primera Nacional vivirá este sábado una definición apasionante. Desde las 17:00 horas, en el estadio Ciudad de Vicente López —la cancha de Platense—, Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El partido será televisado por TyC Sports y contará con arbitraje de Nicolás Ramírez. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos, y si la igualdad persiste, la definición será por penales.

El clima en Buenos Aires promete ser una verdadera fiesta. Los hinchas de Deportivo Madryn realizaron un banderazo en el Hotel Libertador para acompañar al equipo, demostrando el fervor con el que la ciudad chubutense vive este momento histórico.

El rol de Muñoz en el equipo aurinegro

En la formación titular de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Matías Muñoz ocupa un lugar clave en la mitad de la cancha. Su trabajo silencioso pero fundamental le da equilibrio al equipo, acompañando tanto en la recuperación como en la proyección ofensiva.

Durante la temporada, fue una de las piezas más confiables del plantel, sumando minutos importantes en partidos decisivos. Su liderazgo dentro del campo y su experiencia en categorías superiores fueron determinantes para que el Aurinegro alcanzara esta instancia.

El mediocampista llega en un gran momento físico y futbolístico, y sabe que esta final puede marcar un antes y un después en su carrera. De lograr el ascenso, coronaría una trayectoria que comenzó en las canchas del Boxing Club de Río Gallegos y que hoy lo encuentra en la puerta del sueño de Primera.

Orgullo para el fútbol del sur

Para el fútbol santacruceño, la presencia de Matías Muñoz en una final de esta magnitud es motivo de orgullo. Representa el esfuerzo de una generación de jugadores formados en clubes del interior que logran hacerse un lugar en el fútbol profesional argentino.

Desde las canchas del Boxing Club hasta el césped del estadio de Platense, Muñoz encarna la historia de tantos jóvenes que desde el sur sueñan con llegar a lo más alto. Hoy, en Vicente López, buscará escribir la página más importante de su carrera y cumplir el sueño que empezó en Río Gallegos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 11 de octubre de 2025.