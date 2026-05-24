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Por Hugo Ferrer

Hace 13 meses la cuenca del golfo San Jorge y el mundo petrolero estuvo más alerta que nunca cuando el diputado y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, estuvo internado.

Este viernes 22 de mayo mostró todo su poder y convocatoria. Celebró su renovación de mandato al frente del gremio hasta 2030.

Ávila fue reelecto como secretario general en las elecciones del 19 de diciembre de 2025: logró más del 80% de los votos. La nueva comisión directiva quedó integrada por Jorge “Loma” Ávila como secretario general y Emiliano Mongilardi como tesorero del gremio.

Comodoro fue protagonista en una jornada de anuncios: Pecom ya opera en Manantiales Behr, uno de los yacimientos convencionales más importantes del país.

Por su parte, el Sindicato de Petroleros de Chubut tuvo dos momentos cruciales. Por un lado, a partir de las 10 de la mañana presentó la nueva clínica que beneficiará a la familia petrolera y será inaugurada el 10 de junio.

El edificio de 1.300 metros cuadrados cubiertos, ubicado en Callao y Constituyentes, al sur de la ciudad, dispondrá de consultorios propios, un resonador de última tecnología, instalaciones con altos estándares de seguridad y diversas especialidades médicas, entre las que se incluyen pediatría y odontología.

LA PRIMERA FILA

El secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; el Upstream Managing Director de PAE, Fausto Caretta; el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Upstream de Pan American Energy, Daniel Felici; el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra; el Group Chief Executive Officer de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni; el gobernador de Chubut Ignacio Torres; el diputado Juan Pablo Luque y el senador Carlos Linares.

Este nuevo espacio ayudará a descomprimir la gran demanda que están teniendo los centros de salud.

La recorrida por el lugar, liderada por Ávila y el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, incluyó a varios de los invitados al acto oficial.

A ellos, se sumaron en la foto, frente a la clínica, diversos actores de la política local y nacional. Primer impacto. En una sola imagen se advirtió la magnitud de la reunión.

El ex diputado y titular de Anses, Diego Bossio; el ex diputado Emilio Monzó, el intendente de Comodoro Othar Macharashvili, la senadora de Jujuy María Carolina Moisés, el gobernador Ignacio Torres, el secretario de la CGT Cristian Jerónimo, el tesorero del gremio Emiliano Mongilardi y la Secretaría Adjunta de Unión de Empleados de la Justicia de la Nación Maia Volcovinsky.

Luego, en el km 5, antes del mediodía el sindicato realizó el gran acto con 1000 participantes, entre afiliados e invitados especiales.

Sin dudas, desde la política, se analizó que “Loma” se plantó desde otro lugar y logró reunir a casi todos. Mensaje para todos. Poder sindical y político.

En la primera fila estuvieron el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar; el Upstream Managing director de PAE, Fausto Caretta; el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Upstream de Pan American Energy, Daniel Felici; el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra; el group chief executive officer de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el diputado Juan Pablo Luque, y el senador Carlos Linares.

También fueron a ver la re asunción de Ávila el director ejecutivo de Relaciones Institucionales de PECOM, Federico Monarca; el presidente de Petrominera Chubut SE, Héctor Millar; el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Horacio García; los diputados nacionales por Chubut, José Glinski, y por la provincia de Buenos Aires, Nicolás Trotta; los intendentes Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer), Claudia Loyola (Camarones), Patricia Tapia (Aldea Beleiro), Gustavo Loyaute (Río Mayo) y Sebastián Balochi (Sarmiento); el senador nacional por Chubut Carlos Linares; referentes de las empresas YPF y Crown Point; el secretario general de la UOCRA Seccional Comodoro Rivadavia, Raúl Silva, y Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y presidente del Grupo Octubre.

Othar: “Comodoro les da el respaldo para seguir trabajando juntos”

OTHAR: “COMODORO LO COBIJA”

El intendente de Comodoro destacó el protagonismo de la ciudad y la importancia para el desarrollo de la industria del petróleo.

El intendente Othar Macharashvili puso en valor el protagonismo de Comodoro. Con su mano derecha se aferró al brazo del micrófono y dijo: “Esta ciudad que hoy les da la bienvenida también les da un respaldo para seguir trabajando juntos en pos de la mejora de la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos. Estamos pasando tiempos difíciles, no hay margen para no seguir trabajando juntos, para no tener política de acción en forma conjunta. Y eso demuestra también lo que es la organización sindical, lo que es esta organización sindical que democráticamente se elige, se conduce y va en busca de mejorar la industria, de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. No duden de que este municipio que hoy los alberga va a trabajar en todos los frentes para lograr esto y con todos los sectores políticos partidarios, porque es el deber nuestro”.

EL HIMNO

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra; el Group Chief Executive Officer de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni; el gobernador Ignacio Torres; y el diputado Juan Pablo Luque, entonaron el Himno Nacional Argentino.

La CGT, presente

El secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, alabó el liderazgo de “Loma“ Ávila: “Los afiliados del sindicato petrolero deben sentirse orgullosos de su secretario general, que sigue invirtiendo en el desarrollo de su organización. Los sindicatos son parte del desarrollo y de la dignidad del pueblo trabajador”.

Mientras tanto, el flamante tesorero del sindicato petrolero, Emiliano Mongilardi, rescató la importancia de Chubut en la economía nacional: “Hace más de 100 años que generamos energía para toda la Argentina“.

Torres: “El Estado, las operadoras y los trabajadores, todos juntos”

El gobernador Ignacio Torres, quien estuvo acompañado por el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, fue categórico: “La inversión tiene que verse reflejada en más empleo y desarrollo para nuestra provincia“. Según el mandatario, es clave que para sostener la actividad petrolera haya un mismo objetivo entre el Estado, las operadoras y los trabajadores.

“MÁS EMPLEO E INVERSIONES”

El gobernador Ignacio Torres destacó el trabajo del gremio que lidera Jorge “Loma” Ávila. En su discurso adelantó que habrá más inversiones.

En relación al sindicato que lidera Ávila, Torres le dio una relevancia especial al defender la soberanía y los recursos: “En muchas de las gestiones que se llevaron adelante este gremio tuvo mucho que ver. No es un sindicato más, sino que representa y defiende a los trabajadores a partir de un recurso como el petróleo, que le dio tanto y le sigue dando a la Nación”.

Torres recordó que “durante 2025 tuvimos récord de exportaciones. Toda esa riqueza generada por el petróleo no tiene sentido si no se refleja en una mejor calidad de vida. Tenemos que preguntarnos qué pasó en aquellas épocas de bonanza, cuando el precio internacional del barril era muy superior al actual y eso no se vio reflejado en que Comodoro Rivadavia tuviera agua, en que hubiera pueblos conectados o en diversificar la matriz productiva de nuestra provincia”.

A raíz del valor del barril de petróleo, cuando estaba a menos de 60 dólares, Torres destacó que tanto el gremio como Ávila (en su rol también de diputado) acompañaron en las gestiones para eliminar los aranceles a los polímeros: “Era algo sumamente necesario para nuestra cuenca. Y fue con este gremio, junto con todos los demás sindicatos del sector, con el que tuvimos la oportunidad, por primera vez en la historia, de sentarnos todos en la misma mesa con el Gobierno municipal, las operadoras, el Gobierno nacional y los trabajadores para discutir lo importante“.

Más empleo y las inversiones que vendrán

El 5 de mayo se reunieron el gobernador Torres, autoridades de PAE y del Sindicato de Petroleros. El objetivo: la incorporación de dos pulling y agregar un perforador en Cerro Dragón. Durante el acto del viernes, dio más precisiones: “Próximamente vamos a mantener una nueva reunión con la empresa Pan American Energy para avanzar en la proyección del no convencional y en la eventual posibilidad de desarrollar una inversión en polímeros en Cerro Dragón. Estamos en un contexto económico complejo y volátil, pero con mayores niveles de previsibilidad para el sector. Es importante aprovechar esta oportunidad para generar más inversiones y puestos de trabajo, por lo cual en poco tiempo vamos a tener buenas noticias para nuestra cuenca y para el país”.

Ávila: “El gremio defendió los puestos de trabajo”

Jorge “Loma” Ávila agradeció que estuvieran todos los representantes del sector y el gobernador Ignacio Torres. E hizo un repaso de la gestión: “Esta comisión directiva siempre aporta para lograr objetivos y acompaña al conductor cuando tiene que tomar decisiones en momentos difíciles. Nuestra cuenca fue muy golpeada en los últimos años por decisiones del Gobierno nacional, y eso lo ve la gente cuando camina por la calle, con la cantidad de PyMEs que dejaron de existir. Durante los años más complejos que atravesó la Cuenca del Golfo San Jorge, en un contexto marcado por la salida de YPF y la caída de la actividad petrolera. El gremio logró sostener la defensa de los puestos laborales y avanzar en acuerdos con empresas como Pan American Energy, CAPSA, PECOM y otras operadoras que permitirán reactivar equipos y generar nuevas oportunidades de empleo“.

EL GOBERNADOR Y EL SECRETARIO GENERAL

El saludo de Ignacio Torres a Jorge Ávila. “El Estado, las petroleras y los trabajadores, siempre juntos”.

Para Ávila, “el objetivo es volver a encontrar el rumbo y garantizar estabilidad a los trabajadores, especialmente a quienes se encuentran próximos a jubilarse. Es importante cuidar la actividad petrolera, mejorar la competitividad y sostener las paritarias del sector. Los trabajadores petroleros son quienes sostienen el crecimiento de la ciudad y la provincia“.

A todo esto, Ávila volvió a posicionar a la minería como una alternativa para el desarrollo: “Yo siempre defendí a Chubut y a los trabajadores, por eso ahora estamos por la minería, porque es un futuro para nosotros”.

ATENTOS AL DISCURSO DE ÁVILA

El Upstream Managing Director de PAE, Fausto Caretta; el vicepresidente de Relaciones Institucionales de Operaciones Upstream de Pan American Energy Daniel Felici; el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra; el Group Chief Executive Officer de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni.

Según el dirigente sindical y legislador, “tenemos un camino y un rumbo que van a continuar los cuatro años que vienen. Vamos a seguir trabajando todos los días para llevar el pan a la casa, para mantener nuestra fuente de trabajo, a los trabajadores y a nuestra institución en alto“.

Siguen la protesta de los docentes y el escándalo con el transporte público

demás de la asunción de Ávila y el anuncio de Pecom, algunos de los temas de la agenda política y social de la ciudad y de la provincia surgieron en las charlas en el complejo de los petroleros. Inevitable, como también lo fue la expectativa especial que hubo antes del acto: quién se saludaba con quién o qué fotos se sacaban juntos algunos de los invitados antes del acto.

Mientras tanto, los docentes autoconvocados, que también apoyan a los que ya han protestado en otros lugares de la provincia, fueron a manifestarse al km. 5, sobre la avenida Ricardo Gutiérrez, con carteles y banderas. Hubo un gran operativo de seguridad, tal lo previsto. El único referente de la política que se acercó a escuchar el reclamo al gobernador Torres fue el diputado de la oposición José Glinski.

¿Qué pasará con MR?

El escándalo que estalló en la semana con el transporte público también tuvo su repercusión, al quedar en suspenso la adjudicación a la empresa MR por la decisión del Municipio de Comodoro de frenar la firma del contrato porque no había presentado la documentación solicitada en el pliego de la licitación. ¿Qué pasará el 31 de mayo, cuando finalice la actual prórroga que tiene Patagonia Argentina para continuar prestando el servicio? ¿Qué pasará con el futuro del secretario de Gobierno, Sergio Bohe? ¿El intendente podría decretar la emergencia en el transporte público? Muchas preguntas. Incertidumbre.

RECEPCIÓN

El diputado José Glinski, recibido por el flamante tesorero del sindicato Emiliano Mongilardi, junto a Víctor Santa María y Diego Bossio.

¿Ausente sin aviso?

No pasó inadvertida la ausencia del secretario general de Camioneros, Jorge Taboada. Si bien estuvieron los demás referentes sindicales, que no haya ido generó sorpresa. A raíz de eso, surgió el recuerdo del vacunatorio vip. Hace pocos días, Taboada fue noticia porque “la Corte Suprema ordenó el avance a juicio oral de una causa que investiga si, durante la pandemia de coronavirus, un grupo de integrantes del Sindicato de Camioneros se apropió y aplicó dosis de la vacuna Sputnik V robadas de un hospital“.

GREMIOS Y POLÍTICA

El gobernador Ignacio Torres con el tesorero del sindicato Emiliano Mongilardi y Víctor Santa María.

Del derrumbe a la acción

El juez Javier Leal de Ibarra además es presidente del Santa Lucía Golf Club. Sus instalaciones fueron afectadas por el deslizamiento del cerro Hermitte, en el barrio de kilómetro 3, en enero de este año. Es optimista con la recuperación de la zona. A todo esto, el Municipio se reunió con las operadoras PECOM, CAPSA y PAE. Analizan las obras que se vienen para afrontar trabajos de protección como se hacen con el cerro Chenque.