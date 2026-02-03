Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La industria petrolera de la Patagonia atraviesa un proceso de reconfiguración profunda y en medio de todos los movimientos uno de ellos tiene como protagonista a Diego Trabucco. El ingeniero industrial, con más de 25 años de trayectoria en el sector energético, asumió como presidente y CEO de Nova Energy Argentina, la nueva empresa que tomó el control de los activos de DLS en Santa Cruz y Chubut, tras la salida del grupo multinacional Archer del negocio convencional en la Cuenca del Golfo San Jorge.

La designación de Trabucco se dio luego de la aprobación formal de la operación en Oslo, Noruega, sede del holding que controlaba DLS. Con el cierre de la transacción, el consorcio comprador, anunció su nueva denominación y confirmó la continuidad de las operaciones desde su base histórica en Comodoro Rivadavia, uno de los centros neurálgicos de la actividad petrolera del sur del país.

El origen de Nova Energy

La venta de los activos de DLS en el Golfo San Jorge implicó el traspaso de 22 equipos operativos de torre, destinados principalmente a tareas de workover y pulling, servicios clave para sostener la producción en yacimientos convencionales maduros. La operación posicionó a una nueva estructura de capitales nacionales y regionales al frente de uno de los segmentos más sensibles de la cadena petrolera.

Nova Energy quedó conformada por una alianza entre Vientos del Sur S.A. y SGA Servicios S.A., firmas vinculadas al empresario Pablo Pires, junto con Aconcagua Energía Ltd., la compañía fundada por Diego Trabucco y Javier Basso. El nuevo esquema societario busca aportar previsibilidad a una cuenca que enfrenta el retiro de grandes operadoras y prestadoras internacionales, concentradas hoy en el desarrollo del shale en Vaca Muerta.

Respaldo gremial

El cambio de control en DLS contó con el respaldo del sindicato de petroleros privados de Chubut, que conduce Jorge “Loma” Ávila. Ese aval resultó clave para viabilizar el proceso de redimensionamiento de la empresa y garantizar la continuidad de la actividad y del empleo en la región. Actualmente, la firma mantiene una dotación cercana a los 740 trabajadores entre Chubut y Santa Cruz, lo que la convierte en un actor relevante desde el punto de vista laboral.

El traspaso de los activos se inscribe en un contexto de transformación del negocio convencional, marcado por la cesión de áreas maduras por parte de YPF y la retirada de compañías multinacionales como Weatherford, Baker Hughes, Halliburton y SLB, que priorizaron inversiones en el no convencional.

El perfil de Diego Trabucco

Diego Sebastián Trabucco es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, y cuenta con formación ejecutiva en el IAE Business School, donde cursó el Programa de Gestión Integral (PIM) y el Plan de Desarrollo Directivo (PDD). A lo largo de su carrera desempeñó funciones técnicas, gerenciales y directivas en las principales cuencas productivas del país.

Antes de asumir en Nova Energy, Trabucco se consolidó como una de las referencias del sector independiente al fundar Aconcagua Energía en 2015. Desde allí impulsó un modelo orientado a la recuperación de activos marginales, con foco en eficiencia operativa, sostenibilidad económica y compromiso ambiental.

Su trayectoria incluye cargos de alta responsabilidad en YPF y Repsol-YPF, donde gestionó presupuestos multimillonarios, equipos de miles de personas y activos estratégicos como Loma de la Lata, el yacimiento de gas más importante de la Argentina. También integró los equipos pioneros en el desarrollo de petróleo y gas no convencional en la cuenca Neuquina.

Seguridad y eficiencia

“Iniciamos esta nueva etapa con una mirada de largo plazo sobre el Golfo San Jorge, con foco en la continuidad operativa, la seguridad y la eficiencia”, señaló Trabucco al anunciar su designación, con una mirada de largo plazo sobre el Golfo San Jorge. Desde la empresa señalaron que la estrategia apunta a fortalecer los procesos, preservar el conocimiento técnico acumulado y sostener la productividad en campos maduros.

Nova Energy confirmó que mantendrá su centro operativo en Comodoro Rivadavia y que continuará prestando servicios de workover y pulling en Chubut y Santa Cruz, dos provincias clave para la producción convencional de hidrocarburos.

