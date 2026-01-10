Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes una conferencia de prensa en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, donde brindó un detallado informe sobre el estado de los incendios forestales en la cordillera y advirtió sobre la difusión de información falsa que provocó alarma innecesaria en la población.

Acompañado por intendentes de la Comarca Andina, autoridades policiales y funcionarios provinciales, el mandatario remarcó que circularon versiones erróneas en medios nacionales que aseguraban que el fuego estaba llegando a Cholila, lo cual “no era así” y generó “mucho pánico y angustia en una localidad que no estaba en peligro”.

“Hay un solo canal oficial de información, que es el Sistema de Manejo del Fuego y Defensa Civil. Cualquier otro informe no es oficial. Muchas veces, con el afán de informar, se termina confundiendo a la gente”, subrayó Torres.

Destacó el rol de radioaficionados y vecinos voluntarios

El gobernador puso en valor el trabajo silencioso de cientos de vecinos, radioaficionados y voluntarios que colaboraron durante los momentos más críticos del incendio. En particular, resaltó la labor de los radioaficionados tanto de Chubut como de la provincia de Río Negro, quienes permitieron mantener la comunicación en zonas sin señal.

“Desde radioaficionados hasta vecinos voluntarios que acompañaron en todo momento, hicieron un trabajo determinante para contener el fuego. Como gobernador y en nombre de todos los chubutenses, quiero decirles que sentimos un orgullo enorme por la solidaridad demostrada”, expresó.

El mayor operativo contra incendios de los últimos años

Torres calificó el despliegue como “uno de los mayores operativos de los últimos años”, destacando la articulación entre la Provincia, municipios y el Gobierno nacional. Detalló que actualmente se cuenta con la mayor cantidad de medios aéreos de la historia reciente, con aviones provenientes de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero —incluido un Boeing 737— y, desde este sábado, dos aeronaves que llegarán desde Chile.

“El jueves fue un día muy difícil, cuando el incendio estuvo muy cerca de Epuyén y El Hoyo por los fuertes vientos. Pero la comunidad respondió con un trabajo coordinado, ordenado y solidario”, afirmó.

Hectáreas afectadas y focos activos

El mandatario confirmó que el incendio en la zona de Puerto Patriada ya afectó más de 3.500 hectáreas. Actualmente, hay dos focos activos:

Parque Nacional Los Alerces , camino a Cholila, sin viviendas comprometidas.

, camino a Cholila, sin viviendas comprometidas. El Hoyo, donde se concentra el mayor esfuerzo operativo.

“Viernes y sábado son días críticos por el viento y las altas temperaturas, pero si seguimos trabajando coordinadamente, vamos a poder atravesar el fin de semana con mayor tranquilidad”, sostuvo.

Asistencia a damnificados

Torres informó que solo una familia resultó afectada, con daños en su vivienda, y que ya se encuentra contenida y acompañada por el Estado provincial. Además, anunció un esquema de asistencia para los sectores turísticos y comerciales perjudicados.

“Desde el primer día en que el incendio esté contenido, nos vamos a reunir con los prestadores turísticos para acompañar la recuperación de la temporada”, anticipó.

Investigación por incendios intencionales

En relación con los incendios de origen intencional, el gobernador confirmó que mantiene contacto permanente con la Fiscalía y que este sábado se evaluarán los avances de la investigación.

“Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y que habrá sanciones ejemplares. Se está trabajando con un nivel de profesionalismo que hacía tiempo no se veía”, aseguró.

Respecto al foco en el Parque Nacional Los Alerces, aclaró que fue de origen accidental, producto de una tormenta eléctrica.

Finalmente, Torres reiteró el llamado a la población a informarse únicamente por canales oficiales y advirtió que no existe ningún CBU habilitado por el Gobierno para recibir donaciones.

“No hay cuentas oficiales solicitando aportes. Cualquier información fuera del Sistema de Manejo del Fuego y Defensa Civil no tiene vínculo con la Provincia ni los municipios”, concluyó.

“Vamos a recuperar la normalidad y seguir priorizando la seguridad de los chubutenses y de quienes nos visitan todos los años”, finalizó el gobernador.