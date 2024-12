Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó la creación de la Sub Zona Franca para la localidad de Trelew, en el marco del aniversario del primer año de gestión del intendente Gerardo Merino, coincidente con el primer aniversario de asunción del mandatario provincial. Será presentada este sábado en el Parque Industrial de Trelew.

Asimismo, el Gobernador participó junto al intendente Gerardo Merino del acto de inauguración de la nueva calle Murga, en una emotiva jornada que contó con la presencia de la comunidad local, legisladores, concejales, sindicatos y representantes de universidades, colectividades, instituciones y organizaciones intermedias, empresarios y comerciantes de la zona.

También participaron del acto los intendentes de Gaiman, Darío James; de Rawson, Damián Biss; de Las Plumas, Sergio Bowman; ministros y secretarios del Gabinete Provincial, concejales y funcionarios de la Municipalidad de Trelew.

Ventajas impositivas

En relación a la creación de la Sub Zona Franca, Torres explicó que “hoy podemos confirmar que el ministro de Economía de la Nación firmó la creación de la Sub Zona Franca más grande de la Argentina, y el sábado estaremos presentando este hito verdaderamente histórico junto con Gerardo Merino y todos los intendentes, pero fundamentalmente con todo el pueblo trelewense, que se merece vivir en una ciudad como nunca debería haber dejado de serlo”.

En la misma línea, sostuvo que “actualmente, todos los recursos que exportamos desde la provincia pagan muchísimos impuestos de derechos de exportación, los cuales no se coparticipan, por ende no vuelven y se quedan en las arcas nacionales” y adelantó que “a partir de la creación de la Sub Zona Franca, todo lo que se produce y se exporta estará exento de impuestos, lo que nos dará una ventaja comparativa muy importante, que nos hará más competitivos y compensará el desfasaje que, por mayores costos logísticos, constituía una plaza poco rentable para que se radiquen empresas”.

“Las empresas locales van a poder agregar valor a sus recursos, lo cual significa más trabajo y, en definitiva, un círculo virtuoso: es un antes y un después para Trelew y para la provincia”, consignó el titular del Ejecutivo provincial.