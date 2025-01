Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut Ignacio Torres, tuvo una entrevista “a fondo” con El Economista. Habló de su relación con Nación y las demandas a y de las provincias.

Al marcar coincidencias y diferencias con el presidente Javier Milei, Torres señaló “como coincidencia, me parece que lo más importante tiene que ver con la importancia del equilibrio fiscal al administrar una nación, una provincia, un municipio. Es la primera vez que quedó grabada a fuego la importancia del ordenamiento fiscal, sobre todo”. Después, pueden haber diferencias en otros aspectos, “todos coincidimos en que hay que bajar la inflación; ahora se viene un debate más profundo sobre si queremos ser un país industrial, un país más federal“.

“Una de las cosas en las que no coincido tiene que ver con relativizar la importancia de la microeconomía. La macroeconomía, por sí sola, no resuelve todos los problemas. Tiene que haber una mirada hacia la micro, y sobre todo en algunos nichos estratégicos: minería, energía, el potencial, por ejemplo, del hidrógeno verde”, marcó.

En ese punto, Torres dijo: “Milei está anclado en la concepción que tiene el Gobierno Nacional, de entender que el rol del Estado Nacional tiene que ser las relaciones exteriores, la seguridad nacional y la macroeconomía. El resto tiene que ser delegado a los estados subsoberanos, las provincias“. Pero eso, puntualizó, es una discusión “de derechos y obligaciones”.

“Si la educación, la salud, la seguridad y la justicia son responsabilidades de las provincias, y Nación cobra impuestos que no se coparticipan para hacer rutas, hospitales, puertos; quedan dos opciones: se descentraliza y se coparticipa ese dinero” o bien “se eliminan los impuestos en un verdadero esquema de alivio fiscal“.

“Hoy la Nación nos cobra impuestos por cosas que no se están haciendo y que no se pueden usar para otra cosa porque tienen asignaciones específicas. Esas asignaciones son una estafa histórica de muchos años a los contribuyentes y, sobre todo, a las provincias de la Argentina”, indicó.

Discusión generacional

Ignacio Torres mencionó la necesidad de una discusión generacional en la política argentina: “Cuando me refiero al trasvasamiento generacional o una discusión generacional, no hablo de tirar a un dirigente de sesenta por la ventana y cambiarlo por dos de treinta. Estoy hablando de un cambio de mentalidad: de sentar las bases de un acuerdo nacional que nos permita tener políticas de Estado a mediano y largo plazo, y no querer refundar la Argentina cada dos o cuatro años”.

“Esa nueva generación tiene que venir de la mano de nuevas ideas. No es una cuestión etaria, sino de tener la capacidad y la humildad suficiente para dar discusiones incómodas”, afirmó.

Justicia

El gobernador habló de la Corte Suprema: “Cuando digo que la Corte es política, no hablo de que los jueces sean elegidos por democracia directa porque ahí se corre el riesgo de caer en la demagogia judicial, no. Yo hablo desde otro punto de vista. Hoy la elección es política y se disfraza de meritocrática“, expresó.

“Desde el propio Consejo de la Magistratura o las famosas ternas, esto es una realidad que nadie va a negar, que existe y que en muchos casos se blanquea. Por ejemplo, en Estados Unidos la Suprema Corte está formada por militantes activos del partido republicano o, en algunos casos, demócratas, y así lo manifiestan y sostienen esas ideas. A eso me refería”, resaltó.

JXC fue

Para Torres, Juntos por el Cambio, conceptualmente,”no existe más”, aunque en Chubut, la alianza Despierta Chubut es distinta. “Tenemos un frente donde hay un sector del liberalismo que ya está adentro” y forma parte del gobierno, al igual que el peronismo no kirchnerista. “Así que naturalmente yo creo que se puede llegar a dar en Chubut un frente electoral con La Libertad Avanza y con un peronismo no kirchnerista“.

Pero sí aclaró que “Lo que no va a pasar bajo ningún punto de vista es que haya un enlatado que se decida desde la cúpula partidaria y se defina qué va a pasar en todos los distritos. Cada distrito es autónomo en su decisión”, concluyó.

