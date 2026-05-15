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Este viernes 15 de mayo, concluyó la participación del Municipio de Comodoro Rivadavia en las tareas operativas vinculadas con las exhumaciones realizadas en el Cementerio Oeste de la ciudad, en el marco de la causa judicial por la desaparición de Iván Torres, bajo directivas de la Justicia de Santa Cruz. Durante varios días, personal municipal trabajó de manera articulada con el equipo de antropología forense y fuerzas nacionales para facilitar el desarrollo de las pericias.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que se exhumaron las últimas fosas previstas dentro del procedimiento, al señalar que “venían realizando aproximadamente cuatro intervenciones por día. El trabajo consistió en la excavación por parte del personal municipal hasta llegar al punto donde comenzaban a aparecer vestigios de los cuerpos o bien restos de la madera de los cajones”, detalló.

A partir de ese momento, el equipo de antropología forense quedó a cargo de levantar muestras óseas y otros elementos necesarios para la investigación. Para ello, el Municipio dispuso un espacio especialmente acondicionado con gazebo y resguardo, con el objetivo de garantizar que las tareas pudieran desarrollarse de manera adecuada y bajo las condiciones requeridas por los especialistas.

Respecto a las labores efectuadas, Gómez indicó que los cuerpos no fueron retirados del lugar. “Quiero aclarar que los cuerpos están adentro. Lo único que hicieron fue levantar muestras”, remarcó. Asimismo, precisó que durante la noche permaneció una guardia de seguridad de Gendarmería Nacional, tal como ocurrió a lo largo de todo el operativo, y este jueves se procedió al tapado de las últimas fosas intervenidas.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez.

Finalmente, el funcionario destacó el compromiso del personal de la Dirección de Cementerio, que trabajó intensamente durante toda la jornada en una tarea particularmente delicada. “Se hizo llegar un agradecimiento al personal por la actividad intensa que tuvieron estos días, en un trabajo que reconocemos como muy particular”, expresó.

En cuanto a la continuidad de la causa, Gómez señaló que la participación municipal finalizó con la asistencia operativa requerida, en tanto la Justicia continuará con las medidas que considere necesarias. “Nuestro único rol fue el de socavar las fosas y darles la posibilidad de que tomaran muestras. Ahora será la Justicia la que determinará cómo sigue esta investigación”, sentenció.

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