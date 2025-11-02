Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde su asunción, el intendente Othar Macharashvili puso en marcha un plan integral de obras públicas que prioriza la equidad en el acceso a servicios esenciales como el gas natural y el saneamiento. El programa fue diseñado para dar respuesta a barrios postergados, donde durante años las familias debieron recurrir a garrafas o pozos ciegos, con los riesgos sanitarios y económicos que ello implica.

“Estas son obras que no siempre se ven, pero que cambian la vida de la gente. Tener gas natural o cloacas no es un privilegio, es un derecho y una cuestión de salud pública”, afirmó Macharashvili.

Con una inversión récord de $4.855 millones, la Municipalidad logró dotar de servicios esenciales a más de 4.000 hogares, en un esfuerzo conjunto entre el Estado local, los equipos técnicos municipales y el sector privado.

Othar Macharashvili en la inauguración de la obra de gas para el barrio Don Bosco.

Obras de gas natural: $3.597 millones para garantizar calefacción y seguridad

El Municipio destinó $3.597.512.912 a la ampliación y construcción de redes de gas natural, lo que permitió llevar el servicio a más de 2.600 familias comodorenses.

El objetivo fue conectar los barrios que históricamente no contaban con red, promoviendo además la seguridad domiciliaria al reemplazar el uso de garrafas o calefactores eléctricos.

Las obras se ejecutaron en los siguientes barrios:

Abel Amaya , Acceso Norte , Acceso Sur y Ara San Juan ,

Bella Vista Sur , Caleta Córdova , Centenario y Don Bosco

Gasoducto , General Mosconi , Isidro Quiroga y Laprida ,

, , , Máximo Abásolo , Presidente Ortiz , René Favaloro y Restinga Alí ,

Saavedra , Stella Maris , Standard Norte y 25 de Mayo ,

13 de Diciembre , Cordón Forestal , Gesta de Malvinas y Las Orquídeas ,

Los Bretes, Pietrobelli, San Cayetano y Sarmiento.

“Son barrios donde muchas familias esperaron décadas para contar con gas natural. Hoy pueden calefaccionarse de forma segura y con un costo más accesible” Othar Macharashvili, intendente.

En algunos sectores, además, se incorporaron nuevos ramales troncales de gas y se realizaron obras complementarias de zanjeo, instalación de válvulas y conexión domiciliaria, bajo la supervisión de Camuzzi Gas del Sur y el área de Obras Públicas del Municipio.

Obra del colector cloacal de la calle Concejal Ávila, que beneficiará a 1.400 familias de los barrios: Los Bretes, Fracción 14 y Fracción 15 (Acceso Sur) y Cordón Forestal.

Cloacas y saneamiento: $1.258 millones para mejorar la salud pública

El segundo eje del plan de infraestructura se centró en las redes cloacales, con una inversión total de $1.258.450.000.

Estas obras beneficiaron a más de 1.400 familias y representaron una mejora sustancial en las condiciones sanitarias y ambientales de distintos sectores urbanos.

Las intervenciones se distribuyeron en Laprida, Máximo Abásolo, René Favaloro, Stella Maris, Saavedra, Abel Amaya, Standard Norte y Las Orquídeas, entre otros barrios.

En cada caso, se ejecutaron obras de conexión domiciliaria, ampliación de colectores principales, estaciones de bombeo y adecuación de cámaras.

“El saneamiento es una prioridad porque tiene impacto directo en la salud de la comunidad. Estas obras previenen enfermedades y mejoran la calidad ambiental de los barrios”. Othar Macharashvili

Además, las obras fueron planificadas para acompañar el crecimiento urbano, permitiendo que nuevas familias puedan sumarse a la red en los próximos años, sin necesidad de recurrir a sistemas individuales precarios.

Las licitaciones concretadas por el intendente Othar Macharashvili, se realizaron con fondos propios del Municipio de Comodoro Rivadavia.

Impacto social y económico: el valor de las obras que no se ven

En total, 4.031 familias fueron alcanzadas directamente por estas obras, aunque el impacto se extiende mucho más allá de los beneficiarios directos.

El desarrollo de infraestructura básica genera empleo local, dinamiza la economía de la construcción y mejora la valorización de las viviendas.

“Paso a paso vamos a ir resolviendo las necesidades de la gente. El dinero que destina el vecino a los impuestos debe volver en inversión a la comunidad”, sostuvo Macharashvili.

El intendente destacó que todas las obras fueron financiadas con recursos propios del Municipio, reflejando un manejo responsable y transparente de los fondos públicos.

Más infraestructura y nuevas licitaciones

El Municipio de Comodoro Rivadavia ya proyecta la segunda etapa del plan de infraestructura, con nuevas licitaciones para extender las redes de gas y cloacas a barrios periféricos y en expansión.

La meta de la gestión es alcanzar la cobertura total de servicios básicos en toda la ciudad, garantizando igualdad de condiciones para todos los vecinos.

“Hay mucha gente que trabaja para que los recursos públicos sean ejecutados de forma transparente. Vamos a seguir apostando por más infraestructura, más obras y más oportunidades para todos”, concluyó Macharashvili.